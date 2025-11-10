【涙腺崩壊】「優しすぎる」2歳児がおなかの赤ちゃんにした愛おしすぎる行動に11,000人が号泣！幸せが溢れる瞬間【ママリ】

ママのおなかに赤ちゃんがいると知った2歳児の行動に1.1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、ねたろう☺︎🍑2y(@srj_mama)さんの投稿です。2歳の娘さんにお腹の赤ちゃんのことを伝えたというねたろうさん。赤ちゃんの存在を知った娘さんは早くもお姉ちゃんになり、赤ちゃんのお世話に一生懸命だそう。その熱意に心が温まりますよ。

２日前、「ママのお腹に赤ちゃんがいるから～」って話してたら一生懸命私の臍を覗いてた娘が

今朝、臍に米粒を詰めようとしながら「赤ちゃーん！おいしい？」って話しかけてて愛しい爆発



けど臍に食べ物詰めるの絶対にやめてくれ

ママのおなかに赤ちゃんがいるとわかり、ママのおへそをのぞいていたという娘さん。2日後、なんとママのおへそに米粒を詰めて赤ちゃんに食べさせようとしていたそうです。赤ちゃんとおいしいものを共有しようと考えた優しい気持ちが伝わる、なんともかわいらしい行動ですよね。



この投稿には「優しいお姉ちゃん」「幸せな気持ちになった」などのリプライがついていました。ママのおなかの中にいる赤ちゃんに思いを寄せてかわいがる様子に、幸せな気持ちになりますね。家族の温かい日常を感じる、ほほ笑ましいエピソードでした。

育児中、ふいに訪れる「浄化タイム」に2900いいね

ご紹介するのはumico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0y(@umico12345)さんによる、育児中に感じる癒やしの瞬間についてのエピソードです。子育ては楽しい時間ばかりではないですが、ふいに「あ、癒やされる…」という一瞬が訪れますよね。umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんもある日、そんなできごとがあったそうです。

©︎umico12345

こういうシーンに遭遇すると子育てのしんどさが一気に浄化されるのを感じるよ...

子どもたちが安心して幸せそうにしている姿を見ると、親としてはとてもうれしい気持ちになりますね。吐く息が窓について白くなる現象を楽しんでいる2人の背中からは、大切に育てられて安心して生活していることがひしひしと感じられます。それもすべて、umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんや家族が一生懸命に守ってきたからこそですね。



この投稿には「育児していると色々ありますが、こういう瞬間が嬉しいですよね」「なんかわかる気がします」「愛がいっぱい」といったリプライ、引用ポストがついていました。



姉妹で豊かな時間を過ごしているすてきな1枚。これからもさまざまな愛おしい瞬間を残しておきたくなるような、心温まる投稿でした。

「保育園なんか大嫌い」2年間泣いて登園続けた3歳、最終登園日の姿に2.4万いいね

紹介するのは、MEI＠特別養子縁組はじめました3y(@MEI_tiryokiroku)さんの感動エピソードです。保育園や幼稚園に登園して親と離れるとき、不安になって号泣する子もいるでしょう。少しずつ園に慣れていくものですが、子どもによって個人差がありますよね。親もいつになったら慣れてくれるんだろうと、心配になるかもしれません。



MEI＠特別養子縁組はじめました3yさんの息子さんも、先生が苦笑するほど大泣きする毎日だったそう。きっとママとずっと一緒にいたかったのでしょうね。そんな息子さんも2年の月日が経った登園最終日には…

【速報】３歳さん、毎朝「保育園なんか大嫌い」「絶対行かない」「ママとお仕事行く！！」と大泣きで、先生苦笑するほど、私にしがみついて離れなかった2年間の登園最終日、「ママ、早くお仕事行って。おっくん、もう保育園好きだよ」と涙も見せずに登園。



帰り道、ママが号泣。最終日にあんた…

大泣きしていた子が、早く仕事へ行くように促せるほど成長したのですね。「もう保育園が好きだよ」と言って、ママに心配をかけず安心させようとする様子にも、息子さんの思いやりを感じます。



この投稿には「また一歩大人に…」「健やかでなにより」「こういうエピソードを見ると、ちょっと羨ましいかも…園児のころはかわいくて楽しくて良かったな～」など、子どもの成長を共によろこぶリプライが寄せられていました。



これからも初めての経験に不安で泣いてしまうことがあるかもしれませんが、その都度成長していくのだと思います。さまざまな経験を乗り越えて、スクスクと育ってほしいと願いたくなる、心温まるエピソードでした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）