高校時代の初恋女性と結婚した37歳夫が妻に「リスキリング」を勧めて後悔している理由

リスキリングのために国が給付金

2025年10月、厚生労働省は雇用保険に「教育訓練休暇給付金」の新設を発表。これは、企業などで働く人がスキルアップのために休暇を取る際に、給付金が出るというものだ。この制度を使えば、会社を辞めなくてもリスキリング（学び直し）ができるほか、訓練・休暇期間中の生活費の心配も少なくなる。

リスキリング規模はどんどん拡大している。2023年5月に経済産業省が発表した「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業について」という資料でもわかるように、2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、「3年間に 4,000億円規模で実施している「人への投資」の施策パッケージを5年間で1兆円へ拡充する」としているのだ。

しかし、その一面でリスキリングという言葉が先に走っていることもあるようだ。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「リスキリングに取り組む人が増えるとともに、浮気調査も増えています。明確な目的意識がないまま、不安や焦燥感に駆られ、不安定な心の状態から勉強を始める人もいます。その中には、スクーリングなどで定期的に対面する相手に依存したり、恋愛に発展するケースもあると感じています」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは39歳の会社員・順治さん（仮名）だ。「2歳年下の妻がリスキリングのため、ビジネス英会話スクールに通い始めたのですが様子がおかしいのです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

「妻がまた外出しました」

順治さんから連絡があったのは、日曜日の午前中でした。「妻がまた外出しました。調べてもらいたいので相談に乗ってもらえますか？」とおっしゃるので快諾したところ「3分後に伺います」とカウンセリングルームにやってきました。おそらく付近から連絡してきたのでしょう。切羽詰まった心境が窺えます。

順治さんは筋肉質な体型で背が高く、几帳面かつ真面目な印象です。大手機械メーカで設計部に所属し、海外出張も多いそうです。

「結婚10年の妻のことで相談です。これまでに妻にずいぶん振り回されてきましたが、そろそろ気持ちをスッキリさせたい。疲れました」

話しぶりから、精神的に疲弊していることがわかります。眠れるかどうか聞いたところ、「ここ数ヵ月、熟睡できていません。10年前に妻と結婚しなかった場合の人生を考え、後悔のあまり叫ぶこともあります」とおっしゃっていました。

そして、「どこから話せばいいかわかりませんが、出会いから話します」と言い、ときどき涙まじりでこれまでの結婚生活を語ってくれました。

高3のとき、部活の2個下の後輩に初恋

「妻は2歳年下で、地元の県立高校の写真部で一緒でした。感性が鋭く、専門的に勉強したらプロになれると思うほどで、僕は初めて恋をしたのです。告白もできないまま、僕は上京して大学に進学。3年の夏休みに高校の部室に顔を出したら、妻が単位が足らずに留年し、退学したと聞き驚きました」

それから約7年後、28歳の順治さんと26歳の妻が再会したのは、銀座のスナックでした。

「お客さんに連れられて行った店のカウンターの向こうに妻がいた。びっくりしましたよ。妻は高卒認定試験を受け、四年生の女子大を卒業したものの、目指すIT関連業界には就職できないので、派遣社員と夜の仕事をしながら生活していると語っていました」

才気煥発だった高校時代の妻の面影はなく、やつれて影があったそうです。初恋の女性のそんな姿に心を動かされ、店が終わるのを待ち、「初めて恋をしたのはあなたです。結婚を考えて彼女になってほしい」と告白します。

「そこそこの会社に勤め、順調に出世もしている。同期と比べても上出来な人生を送っている自信があったから告白できたんだと思います。その夜、妻はウチに来て、高校を退学してからの努力や夢を語ってくれ、“腕の中にいるこの人を一生かけて守りたい”と決意したのです。僕はそのときまで、好きでもない女性から告白され、流されるように付き合って、僕の愛情がないから自然消滅するという不誠実な恋愛を繰り返していたのです。そんな恋愛を辞めたかったし、結婚のいいタイミングでもありました」

妻の誕生日に入籍

当時、順治さんは結婚を想定し都内にマンションも購入していました。

「ウチの会社の男は、28〜32歳の間で結婚し、家を買う人が多いんです。妻には“あなたを養うくらいの給料はもらっているので経済的に頼ってほしい。無理して仕事を続けなくてもいい”と伝えたのです。当時の妻は“あなたに恥ずかしくない妻になる。すぐに結婚したいけれど、きちんと正社員になってから入籍したい”と言ったのです。その言葉に感動しましたよ。すぐに妻は夜の仕事を辞め、同棲しました。妻は努力を重ね、１年もしないうちにあるIT関連会社の中途採用試験に合格。翌月の妻の誕生日に入籍したのです」

妻は両親との関係が悪く、順治さんの両親も妻との結婚に反対していたので、結婚式はしなかったそうです。

「妻は安定したキャリアを進み始めると思ったら、半年で会社を辞めてしまった。理由を聞くと“飽きたから”と。その後、メディアの仕事がしたいとか、外資系企業で働きたいなどと言うので、スキルアップのための学費などのサポートしましたが、それも途中で辞めてしまう。無計画で飽きっぽいのです。結局、再び派遣社員になり、１年ほどで職場を変えるという生活に舞い戻ったのです」

順治さんの話を聞いていると、妻は理想の自分像と現実とかけ離れており、実力が伴っていないと感じました。このギャップに苦しむ人は、うつや気分が高まったり落ち込んだりする双極性障害を発症しやすいと感じます。また、妻のような人は順治さんのように目標を地道に達成し続ける人を攻撃する傾向もあります。

「まさに、そのとおりです。妻は発作的に“あなたみたいに恵まれている人は私の苦しみがわからない”とか、“私を馬鹿だって言うの！？”などと、怒鳴ったり泣いたりする。ものを投げられたこともありました」

リスキリングのために教室に通い始めたが

順治さんはそんな妻に伴走し続けました。そして、半年前に「年齢的に専門的な技術やスキルを身につけた方がいい」と提案。妻はリスキリングのために、ビジネス英語教室に通い始めます。

「妻は仕事でビッグデータ分析や情報セキュリティ、マーケティングなどを経験しているので、語学のスキルがあれば、安定的なキャリアが構築できると思ったのです。そこで、本格的なクラスの半年コースに申し込んだ。その費用、約100万円は僕が出しました」

妻は週2〜３回のスクールに通い始めましたが、帰りが徐々に遅くなり始めます。

「授業は21時までのはずなのに、深夜に帰宅することが増えました。僕は遅くとも0時に寝て翌日の仕事に備えるので、実際は何時に帰宅しているかもわからない。最近は日曜日に“グループで強化練習をしている”といい、丸一日出かけることも多いです」

教室に通い始めると同時に、妻の距離が離れている実感がどんどん強くなっていったそうです。

「妻は男性にモテるし、そのことを自覚しています。仕事が続かないもの、妻に片思いをする男性に執着されたり、セクハラまがいの行動をされることも原因のひとつだと思っています。これまで、浮気の兆候はありましたが、妻に嫌われたくないので黙殺していました。それと同時に妻と別れてしっかりした家庭を持ちたいという思いの間でおかしくなりそうなんです」

順治さんは「妻が何をしていても、好きな時期はもう終わりにしたい」と泣いていました。初恋の相手であり、溺愛する妻が何をしているか知りたいということで調査をすることになりました。

◇順治さんは高校時代に妻の才能に惚れたそのまま、彼女の才能を伸ばしたいと感じてきたようだ。妻はどのようにスキルを重ねたかったのだろうか。本当にリスキリングをしたいと思っていたのだろうか。そのコミュニケーションはどのようにしてきたのかが気になるところだ。順治さんが必死に考え、お金も出しているのに……と疲れ果てている現状から打破するには、まず現状を知る必要がある。

調査の結果は後編「リスキリングのために通った学校で…37歳夫が知った妻の裏切り、その背景にある切ない事情」にて詳しくお伝えする。

