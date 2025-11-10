455psのレンジエクステンダー搭載

中国自動車大手の奇瑞汽車は、SUVブランドのiCaurから新型『V27』を発表した。ランドローバー・ディフェンダーやトヨタ・ランドクルーザーに対抗するオフローダーで、英国市場への導入が見込まれている。

【画像】無骨な見た目のオフローダー、中国で発表【iCaur V27と小型のV23を詳しく見る】 全13枚

全長と全幅はディフェンダー110よりわずかに小さく、iCaurのラインナップの中で最大のモデルとなる。



iCaur V27 奇瑞汽車

1.5Lターボチャージャー付きガソリンエンジンと、1基または2基の電気モーターで構成されるレンジエクステンダー式パワートレインを採用している。内燃機関は直接車輪を駆動せず、モーター用の発電に専念する。デュアルモーター仕様は合計出力455ps発生する。

バッテリーだけで200km走行可能だが、これは中国のCLTCテストサイクルに基づく数値であり、欧州で採用されるWLTPテストでは若干短くなるだろう。

ガソリンタンクを満タンにし、33kWhのバッテリーをフル充電した場合、合計航続距離は1000km以上とされている。

インテリアは、11月21日の正式発表で披露される予定だ。

中国での価格は2万7000ポンド（約540万円）相当からだが、英国市場に導入されれば大幅に高くなるだろう。

ブランド名に関して、中国国内では『iCar』と表記されるが、米アップルとの商標トラブル回避のために輸出市場向けには『iCaur』とされている。

奇瑞汽車傘下の兄弟ブランドであるチェリー（奇瑞/Chery）、オモダ（Omoda）、ジェイクー（Jaecoo）はすでに英国市場に参入し、急速に存在感を示している。英国自動車製造販売者協会（SMMT）の発表によれば、先月英国ではジェイクー7の販売台数が日産キャシュカイを上回った。

小型モデルのiCaur V25も来年英国で発売される見込みだ。