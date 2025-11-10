¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÄÌ¿®»Ô¾ì¤¬·ãÊÑ¡Ä¿·Ë¡¤Ç¡Ö³°»ñ»²Æþ¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë²ÃÂ®¤«¡£²ÉÀêÂÇÇË¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¿ô½½²¯¥É¥ë¡×¤ÎµðÂç¥Á¥ã¥ó¥¹
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÄÌ¿®»Ô¾ì¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹Ë¡¡×¤ÎÈ¯¸ú¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³°»ñ¤Î»²Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ç¯´Ö¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤¬Æ°¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÈÂ¼¶Ñ»á¤¬¡¢¸½ÃÏ¤«¤éºÇ¿·¾õ¶·¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï²ÉÀê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»Ô¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢µðÂç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÄÌ¿®»Ô¾ì¡¢¿·Ë¡¤ÇÎò»ËÅªÅ¾´¹´ü¤Ø
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡ÖKonektadong Pinoy Act¡×¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®Ë¡¡Ë¤¬È¯¸ú¤·¡¢¤½¤Î»Ü¹Ôµ¬Â§¡ÊIRR¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²è´üÅª¤ÊË¡Î§¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¿·µ¬»²Æþ¤ÎºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¼èÆÀ¤ÎÍ×·ï¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢¶¥Áè¤ò·àÅª¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¾Ê¡ÊDICT¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é6¡Á7¼Ò¤ÎÄÌ¿®´ë¶È¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¿ô½½²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë¾å¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¥ÁèÂ¥¿Ê¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê´ûÂ¸ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ëPLDT¡¢Globe Telecom¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶½¤ÎConverge ICT Solutions Inc.¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ë¡¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¶È³¦»²²Ã¼Ô¡ÊDTIPs¡Ë¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÀßÈ÷¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¡Ê¥³¡¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤È»ñ»º¶¦Í¤ÎÂ¥¿Ê¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÈó·ÐºÑÅª¤ÊÀßÈ÷¤Î½ÅÊ£¡×¤òÇÓ½ü¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PLDT¤Î²ñÄ¹¤¬IRR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤òÉ¾²Á¤·Ä¾¤¹É¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´ûÂ¸Âç¼ê¤Î´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÌÖ¤ò¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿Converge¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¶¦Í¤¬¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎCEO¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÂ¾¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¡¢ÍøÍÑÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Ë¡¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²Á³Ê¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢´ûÂ¸¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÍø±×Î¨¤Ø¤Î°µÎÏ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾Î©¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÃæ¾®¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¿·µ¬»²Æþ¤ò»Ö¤¹´ë¶È·²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤Î¹¥µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë»²Æþ¾ãÊÉ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢´ûÂ¸Âç¼ê¤È¤Î´Ö¤Î¡ÖÀßÈ÷³Êº¹¡×¤ò¿×Â®¤ËËä¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´û¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ø¤Î³°»ñ¤Ë¤è¤ë100¡ó½Ð»ñ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤Î½áÂô¤Ê»ñËÜÎÏ¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤ä¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀïÎ¬Åª¤ÊÇã¼ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÄÌ¿®»Ô¾ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÉÀê¾õÂÖ¤«¤é¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹ñºö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬ÅªÌò³ä¡Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¸å²¡¤·
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ²ÈÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤È¶¥ÁèÂ¥¿Ê¤ò¡¢¹ñºö¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½é¤Î¥½¥Ö¥ê¥ó¥¦¥§¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSWF¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖMaharlika Investment Fund¡ÊMIF¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£MIF¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ñ±×¡×¤Ë»ñ¤¹¤ëÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIF¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¡Ö¹ñ¤Î·ÐºÑÊÑ³×¤Î´ðÈ×¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î½ÅÍ×¤ÊÆ°¤¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Á÷ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëNational Grid Corporation of the Philippines¡ÊNGCP¡Ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSynergy Grid and Development Philippines Inc.¡ÊSGP¡Ë¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê½Ð»ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢MIF¤ÏNGCP¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹ñ¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤È¤¤¤¦´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñºö¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢MIF¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£MIF¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢½ÅÍ×¹ÛÊªºÎ·¡¤ÈÊÂ¤Ö¼çÍ×¤ÊÅê»ñÎÎ°è¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ô¾ì¸¶Íý¤À¤±¤Ç¤ÏÅê»ñ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤ÃÏÊý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³Êº¹²ò¾Ã¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¼ç¤ËÇÀÂ¼ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÄÌ¿®¥¿¥ï¡¼¤Î·úÀß¡¦±¿±Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ÊJV¡Ë¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢MIF¤¬¡ÖKonektadong Pinoy Act¡×¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¡¢»ñ¶âÌÌ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¿¨ÇÞ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜË¡¤ÏTransCo¡Ê¹ñ²ÈÁ÷ÅÅ¸ø¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñÍ¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼»ñ»º¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥ß¥É¥ë¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦PPP¡Ê´±Ì±Ï¢·È¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢MIF¤Î»ñ¶â¤¬ÀïÎ¬Åª¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Ë¹âÂ®¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖKonektadong Pinoy Act¡×¤ÎIRR¸ø³«¤È¡¢Maharlika¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÄÌ¿®»Ô¾ì¤Î¹½Â¤¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¡ÖÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°»ñÆ³Æþ¡¢¶¥ÁèÂ¥¿Ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºö¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åê»ñ¤È¤¤¤¦»Í¤Ä¤ÎÎÏ¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÜÂ³À¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄã²Á³Ê²½¤È¹âÉÊ¼Á²½¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿¿¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¹ñ¡×¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£