米国を本拠とする国際的なマーケティングリサーチカンパニー、J.D. パワー（ジェイ・ディー・パワー）より、J.D. パワー2025年日本自動車商品魅力度（APEAL）調査℠の結果が発表されました。新車購入者を対象とし、今回で15回目となる本調査では、各ブランド間の格差が顕著にあらわれる結果となりました。満足度ランキングの結果と共に詳細を見ていきましょう。

2025年日本自動車商品魅力度（APEAL）調査

CS（顧客満足度）に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社J.D. パワー ジャパン（本社：東京都港区、Japan CEO：木本卓、略称：J.D. パワー）は、2025年日本自動車商品魅力度（Automotive Performance, Execution and Layout、略称APEAL）調査の結果を発表した。

自動車の商品魅力度に対するユーザー評価を捉える本調査は新車購入者を対象に年1回実施され、今回で15回目となる。

調査全体の商品魅力度評価は前年と同ポイント

商品魅力度の指標となるAPEALスコアのマスマーケット部門、ラグジュアリー部門を合計した調査平均は前年から変わらず668ポイント（1,000ポイント満点）だった。

ブランド別で見ると、前年比＋10から−18ポイントと各社の評価に大きな差が見られた。マスマーケットブランドで最も評価が高かったのはスバルの687ポイントであった。

モデル別では、トヨタ4セグメント、レクサスとスズキが各2セグメント、ホンダと三菱が各1セグメントでトップ評価を得た。中でも、ミッドサイズSUVのトヨタハリアーとラージSUVのレクサスRXは2025年日本自動車初期品質調査（IQS）でもトップ評価であり、品質においても、魅力度においても、高評価となった。

外観の商品魅力度が前年より低下

自動車の商品魅力を測定する 10カテゴリー中、最も評価が高かった項目は、「外観」（741ポイント）だった。しかしながら、前年より7ポイント低下しており、10カテゴリー中で最も大きな下げ幅となった。また、2番目に高いスコアのカテゴリーは、「ドライビングフィール」（669ポイント）であり、「外観」より72ポイント低い結果となった。

PHEVの商品魅力度は高く、前年より更にポイントが向上

前年調査よりハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、電気自動車（EV）、燃料電池車（FCEV）の電動化車両の比率が過半数を超え、本年調査では54%に達した。PHEVは商品魅力度の評価も高く、前年比＋23ポイントの753ポイントだった。これは、ガソリン車/ディーゼル車（ICE）（651ポイント）と比べると100ポイント以上上回る結果である。

PHEVとICEの商品魅力度をカテゴリー別に比較してみるとPHEVの方が「燃費／航続距離」で140ポイント、「パワートレイン」（エンジン/モーターのスムースさ・パワー・音など）で132ポイント、ICEを上回る結果となった。また、「車両設定／始動」、「ドライビングフィール」、「安全性」、「快適性」など他の項目でも100ポイント以上高い評価となっており、PHEVの商品魅力度の高さを示している。

PHEVは、推奨意向もICEに比べて高く、「今後、友人や親類、同僚にその車両を勧めるか」に対して「必ずする」との積極的な推奨意向の割合がICEを10ポイント上回る22%となった。

J.D. パワー 2025年 日本自動車商品魅力度調査、各部門のNo.1は以下の通り。

【ブランドランキング】

＜マスマーケットブランド＞スバル

※ラグジュアリーブランドは、本年、弊社規定を満たず、ランキング対象外

【セグメントアワード】

＜軽セダン＞スズキ ラパン

＜軽ハイトワゴン＞スズキ ハスラー

＜軽スーパーハイトワゴン＞三菱 デリカミニ

＜コンパクト＞トヨタ アクア

＜コンパクトSUV＞レクサス LBX

＜ミッドサイズ＞トヨタ プリウス

＜ミッドサイズSUV＞トヨタ ハリアー

＜ラージSUV＞レクサス ＲＸ

＜コンパクトミニバン＞ホンダ フリード

＜ミニバン＞トヨタ ヴェルファイア

※ラージセグメントは、本年、弊社規定を満たず、ランキング対象外

《 J.D. パワー 2025年 日本自動車商品魅力度（APEAL）調査SM概要 》

年に一回、新車購入後2〜13ヶ月経過したユーザーを対象に、所有する自動車の商品魅力について10カテゴリー37項目の評価を聴取。回答結果を元に 1,000 ポイント満点で商品魅力度スコアを算出。今年で15回目の実施となる。10カテゴリーは以下の通り：「外観」、「車両設定／始動」、「乗降性」、「内装」、「パワートレイン」、「ドライビングフィール」、「安全性」、「インフォテインメント」、「快適性」、「燃費／航続距離」

■実施期間：2025年5月〜6月

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：新車購入後2〜13ヶ月経過したユーザー（18歳以上）

■調査回答者数：20,101人

＊J.D. パワーが調査結果を公表する全ての調査は、J.D. パワーが第三者機関として自主企画し実施したものです。

【ご注意】チャートやデータを記事に引用する場合には、出典元として本調査名を明記してください。弊社の許可なく本資料に掲載されている情報や結果を広告や販促活動に転用することを禁じます。

［図表1］J.D. パワー 2025年日本自動車商品魅力度（APEAL）調査℠ ブランド別ランキング＜マスマーケットブランド＞

［図表2］J.D. パワー2025年日本自動車商品魅力度（APEAL）調査℠ セグメント別ランキング