11月10日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……魚座

あなたの優しさが輝く日。自分では「些細なことだ」と感じても、その温かい行動は、相手にとっては大きな支えとなり、心からの感謝が返ってくるはずです。もし、困っている人を見つけたら、迷わず即行動に移してみましょう。

★第2位……蟹座

甘くロマンチックな愛が溢れる日。恋人と過ごす時間は、お互いの心がとろけるような甘い言葉に包まれ、特別な時間になるでしょう。今日会えなくても心配しないで。メッセージや電話をするだけでも、心が温まり、二人の絆を強く感じられます。

★第3位……蠍座

やることなすことすべてがスムーズに進む、絶好調の日！苦手意識があることにも向き合うと◎。「あれ、意外と平気だった！」と、あなた自身も驚くような大きな収穫があるはずです。今日のあなたの挑戦が、未来のあなたを強くしてくれるでしょう。

★第4位……獅子座

今日は、友情の温かさを再確認する日。普段は照れくさくて言えないような気持ちを、素直に伝え合うことで、友情のかけがえのなさを実感できるはず。遠慮せず、たとえ弱音や愚痴でも、心の内を打ち明けてみてください。

★第5位……射手座

職場の雰囲気が停滞気味な日。でも、今日のあなたは、たった一言でその空気を一変させる力を持っています。「大丈夫だよ」「こんな可能性もあるよ」と、前向きな希望を示す言葉をかけてみましょう。あなたのその温かい一言が、職場全体に明るい光をもたらしてくれるはず。