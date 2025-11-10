タクシー運転手を脅したなどとして書類送検され、8月から芸能活動を自粛している三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二が、2026年から活動を再開することを発表しました。

今市の所属事務所は11月9日、公式サイトで「まず、本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします。これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です。本人は、自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております。弊社といたしましても、より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります」とコメントしています。

今市は4月、都内を走るタクシーの車内で男性運転手を脅し、暴行した疑いで7月に書類送検されました。8月1日には所属事務所の公式サイトで、当面の間活動を自粛することを発表していました。

また9月6日には、一般女性との結婚と、第1子が誕生したことを報告していました。（『ABEMA NEWS』より）