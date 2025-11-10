バーガーキングの秋がうますぎる！「マッシュルームワッパー」を全増しで食べてみた結果

バーガーキングの秋の定番「マッシュルームワッパー」が今年も帰ってきました！

公式アプリからモバイルオーダーで注文し、迷わず「オールヘビー（レタス・オニオン・マヨソース・ペッパーマヨソースをすべて増量）」を選択。私は店頭で「オールヘビーでお願いします」と言うのが恥ずかしいタイプなので、人目を気にせず頼めるモバイルオーダーは本当にありがたいです（笑）。



ハーフカットも依頼して、食べやすさも確保しました。

袋から取り出すと、具材がバンズからはみ出すほどのボリューム感。さすがはオールヘビーです。

断面を見ると、ビーフパティの上にローストした2種類のマッシュルームと、エリンギ、ブナシメジの4種のきのこがたっぷり。その上にフレッシュなレタス、トマト、オニオンが重なっています。

ひと口かじると、直火焼きの香ばしさが広がります。ビーフのうまみと4種のきのこの風味が一体となった、秋らしい深みのある味わい。ローストされたマッシュルームはうまみがしっかりしていて、エリンギのコリコリとした食感、ブナシメジの繊細な味わいも楽しめます。

粗挽きブラックペッパーをきかせた「プレミアムペッパーマヨソース」は、焦がし醤油の香りがふわっと広がり、ビーフのうまみを引き立てます。野菜のシャキシャキ感とソースのコクもしっかり感じられました。

ほかに、パティが2枚の「ダブルマッシュルームワッパー」と、お手ごろサイズの「マッシュルームワッパー Jr.」もあるので、食欲に合わせて選べるのもうれしいところ。

同時発売の「チーズチキンナゲット 8ピース」も限定商品。ジューシーな鶏むね肉にコクのある濃厚チェダーチーズをあわせた一品です。

ソースはBBQソースとマスタードソースから選べますが、今回はマスタードソースをチョイスしました。



衣はサクッ、中の鶏肉はしっとりやわらか。チェダーチーズのコクが際立ちます。

マスタードソースは、ほんのり甘さがありながら酸味がしっかりきいています。ソースをつけることで、チーズの濃厚さとのバランスが取れて、より味わい深くなりました。

「マッシュルームワッパー」は840円で799キロカロリー、「チーズチキンナゲット8ピース」は470円で406キロカロリー。

きのこの香ばしさとチーズの濃厚さ、バーガーキングの秋らしい組み合わせでした。

（文＝minto）