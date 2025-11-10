年間80万人が被害に――フィリピン人身売買の闇と、少女たちを守る避難所
フィリピンのセシリア・オエバンダ=パシスは1991年、誘拐され性産業に売られた子どもたちを救うため「ボイス・オブ・ザ・フリー」を設立した。彼女の活動は、かつてないほど重要になっている。
マニラ郊外の山中に隠された避難所「センター・オブ・ホープ」。そこで13歳の少女アリアナは震える声で語り始めた。「11歳のとき、祖父との間に子供ができました……」。彼女は笑顔を作ろうとしたが、やがて号泣した。ここにいる30人の少女たちは皆、家族による性的虐待から保護されている。中には1歳からカメラの前で裸にされていた子もいる。
フィリピンは何十年もの間、子どもの性的搾取の温床となってきた。2021年には80万人以上が人身売買組織に誘拐された。少女たちの多くはアジアの売春宿に売られるか、家計を支える手段として家族から性的に搾取されていた。その虐待の多くは自宅でオンラインで行われていた。
この避難所の創設者セシリア・オエバンダ=パシスは、マルコス政権下で投獄された政治活動家の娘だ。1990年に釈放された直後、行方不明の少女を探す母親に出会い、自分の使命を見出した。彼女はボランティアの母親たちを募り、マニラの公園や街で誘拐された少女たちを探し始めた。1995年に最初のシェルターを開設し、長年にわたり地元警察や港湾警察と協力して数万人の少女たちを救出してきた。
現在25人のスタッフを雇用し、その約半数は避難所の元居住者だ。少女たちの部屋には、明るい色彩の庭の絵や友達と遊ぶ絵が飾られているが、中には黒い空や呪われた森を描いた絵もある。「絵は少女たちが言葉にする前に、傷ついていることを伝える方法です」とオエバンダ=パシスは言う。
筆者はマニラの裕福な家庭に育ち、家族が6年前からこの団体の主要寄付者であることを知った。高校時代、両親からボイス・オブ・ザ・フリーについて聞き、避難所を訪問。今夏、少女たちの物語を伝える短編映画を制作することを決意した。
元居住者のアヴェは、9歳のとき「才能ある子」として誘われマニラへ。米と野菜で生計を立てる農家の12人の子供の末っ子だった。ある日、身なりの良い見知らぬ男が彼女の両親に近づいた。あなたの娘は才能のある子だ。彼女の可能性を実現するために、マニラの学校に送りたい、と男は言った。男は約束を守り、アヴェの学費を払い、彼女のクローゼットを可愛い服でいっぱいにした。しかしアヴェがその男と一緒に暮らし始めて1カ月後、彼は彼女をコンピュータールームに座らせ、オンラインで見知らぬ人々と接続した。すぐに、それらの見知らぬ人々は9歳の少女に服を脱ぐよう求めた。彼らの何人かはアヴェに会うためにマニラに飛んできた。5年間、アヴェとそこに閉じ込められていた他の子どもたち――そのうち3人は6歳以下だった――は、隣人が警察を呼ぶまで、人身売買業者によって残酷に売春させられていた。
避難所で10年間過ごしたアヴェは現在、ホスピタリティの学位を取得し、VFのイベントコーディネーターとして働いている。「人身売買業者は終身刑になりました。でも私は虐待を止めるために声を上げ続けます。これ以上子供たちが被害者になってほしくないから」
30年かけて、オエバンダ=パシスは教会、企業、政府、学校とパートナーシップを築いてきた。現在の目標は、子どもたちが家の近くで治療を受けられるよう、コミュニティベースの施設のための資金を集めることだ。「私たちの秘密兵器は受容と愛です」と彼女は言う。「この少女たちが経験してきたことを、私たちはあまりにもよく知っているから」
少女たちは筆者のために創作したダンスを披露してくれた。彼女たちの声には美しさと挑戦の両方があった。それは生存の歌だった。
from Rolling Stone US
