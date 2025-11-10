みんな大好き「中華料理」（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第349回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、大人も子どもも大好きな【中華料理】に関するアンケート結果をまとめてみました。好きなメニューや食べる頻度など、中華料理にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「中華料理」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 中華料理で好きなのは？
1位は、ピリッとした辛さと、なめらかな豆腐のコントラストがクセになる麻婆豆腐！僅差で2位のエビチリは、プリップリのエビに甘辛いソースが絡む中華の鉄板メニューです。
3位の酢豚や4位の青椒肉絲もそれぞれ人気で、定番の中華メニュー、どれを選ぼうか悩んだ方も多かったのでは？な結果となりました。
■Q2: 中華料理、好きな麺類は？
１位は五目焼きそば！少し焼き色をつけた香ばしい麺と、たっぷり具材のあんが相性抜群です。2位の坦々麺は、濃厚なゴマの香りとピリ辛スープが人気の理由。3位には酸っぱくて辛い酸辣湯麺。あつあつでトロッしたスープがクセになる味わいです。4位は甘辛肉みそが食欲をそそるジャージャー麺がランクイン。
中華の麺は、汁あり・汁なしがあったり、温かいものや冷たいものがあったり種類が豊富なのも魅力です。
■Q3: 家でよく作る中華料理は？
・1位 チャーハン 53%
・2位 餃子 37%
・3位 春巻き 5%
・3位 シューマイ 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数21,256票
堂々の1位はチャーハンでした！冷蔵庫の残り物でサッと作れるうえ、具材次第で無限にアレンジできるのが魅力です。2位は手作り派も多い餃子がランクイン。餃子は、焼き・蒸し・水と調理法も豊富で、家族みんなで包むのも楽しいですね。3位は同率で春巻きとシューマイがランクイン。どちらも調理に多少手間がかかりますが、手作りのおいしさは格別です。
■Q4: 中華料理を食べる頻度は？
・1位 月に数回 57%
・2位 週に数回 23%
・3位 あまり食べない 17%
・4位 ほぼ毎日 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数19,936票
ファミリーでも行きやすいレストランやチェーン店もあるためか、月に数回・週に数回・ほぼ毎日の結果を合わせると、約8割の方々がよく中華料理を食べているという結果になりました。あまり食べないという方は２割程度の結果に。冷凍食品の普及やデリバリーなどでも、中華料理を手軽に食べられるのがうれしいですね。また、中華料理はごはんによく合うおかずが多いため、お子さんもよろんで食べるのではないでしょうか？
今回のアンケートでは、中華料理が私たちの身近にあり、特に定番の麻婆豆腐、エビチリなどのメニューはどれも人気が高い結果となりました。家庭でも外食でも中華料理を食べる頻度も多く、大人数でも少人数でも楽しめる中華料理は、まさにみんなの身近なごちそうです。
それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
■今回は、「中華料理」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 中華料理で好きなのは？
・「中華料理で好きなのは？」の結果は…
・1位 麻婆豆腐 34%
・2位 エビチリ 30%
・3位 酢豚 22%
・4位 青椒肉絲 14%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,542票
・2位 エビチリ 30%
・3位 酢豚 22%
・4位 青椒肉絲 14%
回答総数37,542票
1位は、ピリッとした辛さと、なめらかな豆腐のコントラストがクセになる麻婆豆腐！僅差で2位のエビチリは、プリップリのエビに甘辛いソースが絡む中華の鉄板メニューです。
3位の酢豚や4位の青椒肉絲もそれぞれ人気で、定番の中華メニュー、どれを選ぼうか悩んだ方も多かったのでは？な結果となりました。
■Q2: 中華料理、好きな麺類は？
・「中華料理、好きな麺類は？」の結果は…
・1位 五目焼きそば 44%
・2位 坦々麺 36%
・3位 酸辣湯麺 11%
・4位 ジャージャー麺 8%
※小数点以下四捨五入
回答総数23,362票
・2位 坦々麺 36%
・3位 酸辣湯麺 11%
・4位 ジャージャー麺 8%
※小数点以下四捨五入
回答総数23,362票
１位は五目焼きそば！少し焼き色をつけた香ばしい麺と、たっぷり具材のあんが相性抜群です。2位の坦々麺は、濃厚なゴマの香りとピリ辛スープが人気の理由。3位には酸っぱくて辛い酸辣湯麺。あつあつでトロッしたスープがクセになる味わいです。4位は甘辛肉みそが食欲をそそるジャージャー麺がランクイン。
中華の麺は、汁あり・汁なしがあったり、温かいものや冷たいものがあったり種類が豊富なのも魅力です。
■Q3: 家でよく作る中華料理は？
・「家でよく作る中華料理は？」の結果は…
・1位 チャーハン 53%
・2位 餃子 37%
・3位 春巻き 5%
・3位 シューマイ 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数21,256票
堂々の1位はチャーハンでした！冷蔵庫の残り物でサッと作れるうえ、具材次第で無限にアレンジできるのが魅力です。2位は手作り派も多い餃子がランクイン。餃子は、焼き・蒸し・水と調理法も豊富で、家族みんなで包むのも楽しいですね。3位は同率で春巻きとシューマイがランクイン。どちらも調理に多少手間がかかりますが、手作りのおいしさは格別です。
■Q4: 中華料理を食べる頻度は？
・「中華料理を食べる頻度は？」の結果は…
・1位 月に数回 57%
・2位 週に数回 23%
・3位 あまり食べない 17%
・4位 ほぼ毎日 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数19,936票
ファミリーでも行きやすいレストランやチェーン店もあるためか、月に数回・週に数回・ほぼ毎日の結果を合わせると、約8割の方々がよく中華料理を食べているという結果になりました。あまり食べないという方は２割程度の結果に。冷凍食品の普及やデリバリーなどでも、中華料理を手軽に食べられるのがうれしいですね。また、中華料理はごはんによく合うおかずが多いため、お子さんもよろんで食べるのではないでしょうか？
今回のアンケートでは、中華料理が私たちの身近にあり、特に定番の麻婆豆腐、エビチリなどのメニューはどれも人気が高い結果となりました。家庭でも外食でも中華料理を食べる頻度も多く、大人数でも少人数でも楽しめる中華料理は、まさにみんなの身近なごちそうです。
それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)