今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、出かけることも多くいろんな人と会うようです。刺激も受けて、さらにモチベーションが上がりそう。アイデアを思いついたら忘れないようにメモを取ると◎ 来年に向けて、やってみたいことなどを書き出すのも良いでしょう。恋愛は、特に意識をしなくても相手をキュンとさせることができちゃいそう。
★ワンポイントアドバイス★
普段は通らない道などに行ってみるとストレス解消になりそう。好奇心を大事にすると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
