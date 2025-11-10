「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子が、ファンミーティングのオフショットを披露した。

宇野は１０日までに、自身のインスタグラムにチェックのミニワンピース×黒いロングブーツ姿で登場。「ＦＡＮ ＭＥＥＴＩＮＧ大阪公演ありがとう‼︎」とつづり、お笑いトリオ「３時のヒロイン」の福田麻貴との２ショットをアップし、「ファンクラブだからこその距離感と空気感が特別で濃厚で本当に好き。ＭＣの３時のヒロイン 福田麻貴さんのおかげでたっくさんみんなで笑いながらも今の私のことを色んな角度からお話できて またみんなとの距離がグッと縮まったと思ってます。」と振り返った。続けて、「今回のハッシュタグは ＃圧みさこ でした笑 年々圧が増しているようです」と明かし、「次の福岡公演も今から楽しみに待ってます」と記し、投稿を締めた。

この投稿には「大阪公演お疲れさま」「笑顔と笑いに溢れた暖かい幸せ空間でした」「久しぶりに大好きな宇野ちゃんに会えて幸せでした」「麻貴さんと実彩子さんのお話楽しすぎたよー」「昨日も今日もキャワ実彩子すぎてしんどい」「本当に満足感たっぷりでずっと幸せでした」などの声が寄せられている。