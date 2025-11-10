◆明治安田Ｊ２リーグ 第３６節 千葉１−１藤枝（９日・フクダ電子アリーナ）

藤枝ＭＹＦＣはアウェーで千葉と対戦し、１―１で引き分けた。前半７分、センターバック・楠本卓海（２９）のゴールで先制。同１５分、ＰＫで同点とされたが、後半はＪ１昇格を目指す相手の猛攻をしのぎ、Ｊ２残留へ貴重な勝ち点１をもぎ取った。

藤枝が「超攻撃的サッカー」の看板を外し、なりふり構わず勝ち点奪取だ。ＣＫから楠本が値千金の先制弾。ＰＫで同点に追いつかれたが、敵陣に深入りすることはなかった。シュート数は５対２２。降格回避のため、勝ち点１を死守した。試合後、須藤大輔監督（４８）は「大人のサッカーをやろうというプランだった」と明かした。

セットプレーの自主トレ成果を見せた楠本は「藤枝がやりたいサッカーではなかったが、こういう戦い方をしないといけない時もある。意思統一はできていたと思う」と淡々と話した。

２試合を残し、降格圏の１８位・山口との勝ち点差は「６」に開いた。次節の鳥栖戦（２３日）を引き分け以上で残留が確定する。だが、先制点をもたらしたＣＫを蹴ったＭＦ浅倉廉（２４）は「サポーターも勝利を願っている。次は勝ち点３を取りにいく」。外した看板をかけ直し、勝利で残留を決める。

（甲斐 毅彦）