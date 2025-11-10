UNFAIR RULEの楽曲「内緒」が、11月20日より放送開始となるドラマ『ifの世界で恋がはじまる』（MBS）のエンディング主題歌に決定した。

同ドラマは、2019年にキャラ文庫（徳間書店）より出版された海野幸原作の小説が、醍醐虎汰朗と中川大輔のW主演にてドラマ化されるもの。不器用で愛おしい、すれ違う2人の再構築ラブストーリーが描かれる。本日11月10日に追加キャストやポスタービジュアルと共に、UNFAIR RULEが初のドラマ主題歌を担当することも発表された。

2024年10月16日にリリースされた1stフルアルバム『ひとりごと』に収録された「内緒」は、爽やかなバンドサウンドで背骨を貫きながら、はやる感情がつい前に溢れ出てしまうかのように多用されるシンコペーションと、自らの情感を精緻に表現する山本珠羽（Gt/Vo）のボーカリゼーションが特徴の楽曲。“実体験に基づく恋愛詞”を信条とするUNFAIR RULEの真骨頂ともいうべき楽曲であり、その歌詞は恥ずかしげもなく赤裸々に綴られたリアルなものとなっている。

また、同楽曲が使用されたドラマの予告編も公開されている。

・UNFAIR RULE 山本珠羽（Gt/Vo） コメント

「内緒」は、私が相手に気持ちを隠してしまったり、自分がまだ相手のことをはっきり好きだと気づいていないような時期にかいた曲です。そして偶然にも、現実世界と並行世界の大狼のどちらにも心を動かされてもどかしい気持ちになる彰人の感情を描いたこの作品に重なる曲だと思いました。直接は言えないような2人の恋の本音と曖昧さを私たちの歌が代弁できたらいいなと思っています。「ifの世界で恋がはじまる」での「内緒」を、自分だけの解釈で自分だけのものにして大切に聴いてください。

（文＝リアルサウンド編集部）