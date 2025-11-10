2026年2月27日に公開される柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』の追加キャストとして、長尾謙杜、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、高橋和也、正名僕蔵、石橋蓮司、沢口靖子の出演が発表された。

参考：柄本佑と渡辺謙が仇討ちの真相を巡って駆け引き 『木挽町のあだ討ち』特報映像公開

本作は、2023年に第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の同名小説を原作とした、江戸時代の芝居小屋を舞台にした人情ミステリー。2025年には歌舞伎で舞台化され話題となった。

『グレースの履歴』（NHK BS）で第42回向田邦子賞をはじめ数々のドラマ賞を受賞し、『スローな武士にしてくれ～京都撮影所ラプソディー～』（NHK BS）、『忠臣蔵狂詩曲 No.5 中村仲蔵 出世階段』（NHK BS）などを手がける源孝志が監督・脚本を務めた。

柄本が演じるのは、チャーミングな性格でありながら鋭い観察眼も持ち合わせ、探偵のように仇討ちに隠された真実に迫る田舎侍・加瀬総一郎。渡辺謙が、総一郎が訪れる芝居小屋「森田座」の中心人物であり、仇討ちを成し遂げたその裏で密かに謀略を巡らせていた篠田金治を演じる。

新たに出演が決定したなにわ男子の長尾が演じるのは、物語の発端となる、仇討ちを成した者・伊納菊之助。菊之助は、父の仇討ちを見事に成し遂げた若侍として称えられるが、その裏には誰も知らない秘密を抱えており、凛々しくもどこか影を帯びた眼差しが、物語の鍵を握る重要な役どころ。菊之助役のキャスティングについて須藤泰司プロデューサーは、「長尾くんは、前回、ご一緒した『室町無頼』においてはワイルドな魅力全開でした。けれど本来の彼は男も魅入ってしまうほどの美少年。そして今回の菊之助は女性のような美しい容姿が必要な役。そこで、これはもう彼しかいないと思い立ち、連続オファーとなりました」と語った。

北村が演じるのは、清左衛門を手にかけ、その息子・菊之助によって仇討ちされる無法者で博徒の大男・作兵衛。須藤プロデューサーは作兵衛役について「北村さん演ずる作兵衛は本作最大のミステリー、善悪、2つの顔を見せます」とし、「とりわけ“悪”が強く出なければ、“善”が際立たない。そんな“悪”を演じて、北村さん以上に観客をスクリーンに引きずり込める役者はいない」とキャスティングの決め手を振り返った。

さらに、芝居小屋の入口で客をもてなし、森田座の内と外をつなぐ華やかな木戸芸者の一八を『愛なのに』や『ドールハウス』などに出演する瀬戸、舞台裏の仕掛け人として歌舞伎における舞台構成や立ち回りを指導し、金治（渡辺謙)）支える森田座の立師・相良与三郎を、『クライマーズ・ハイ』、『半沢直樹』（TBS系）などの滝藤、女形で衣裳方の芳澤ほたるを、男闘呼組として音楽デビューし、その後数々の舞台や映像作品にも出演する高橋が演じる。

また、小道具方の久蔵役を『爆弾』やNHK大河ドラマ『べらぼう』などの正名、その妻・お与根を、本作が時代劇初出演となるイモトがそれぞれ演じ、菊之助の父・伊納清左衛門役で『侍タイムスリッパー』での第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞した山口、その妻で、菊之助の母としての深い愛情を滲ませる伊納たえ役で、『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）や現在放送中の『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）で主演を務める沢口、めし屋「つるや」の看板娘・お三津役で、元宝塚歌劇団月組トップ娘役で、退団後は舞台やドラマなどで活躍する愛希が出演する。

そして、遠山藩の新藩主・遠山安房守をNHK連続テレビ小説『梅ちゃん先生』や『ちはやふる』シリーズなどの野村、その家老・滝川主馬役を石橋が演じる。

これらの出演者について須藤プロデューサーは、「本作は『オリエント急行殺人事件』のようなフォーマットで、全員が主役のような物語。そのため、実力派の演者を揃える必要がありました。本作をご覧になれば、その見事なアンサンブルにご納得頂けると自負しております」と自信を覗かせた。（文＝リアルサウンド編集部）