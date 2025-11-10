Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡ßÃæÀîÂçÊå¡Øif¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ù¤ËÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢Çë¸¶¸î¤é¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¡õÍ½¹ðÊÔ¤â
¡¡11·î20Æü¤è¤êMBS¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤ÈÃæÀîÂçÊå¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Øif¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ù¤ËÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢Ë§Â¼½¡¼£Ïº¡¢Çë¸¶¸î¡¢ÅÚº´ÏÂÀ®¡¢¤³¤Ð¤ä¤·¸µ¼ù¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆUNFAIR RULE¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤ÈÃæÀîÂçÊå¤¬W¼ç±é¡¡¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ë¡Øif¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ù11·î20Æü¤è¤êÊüÁ÷
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥¥ã¥éÊ¸¸Ë¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿³¤Ìî¹¬¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÂç¿Í¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¡Ø¥Û¥á¤é¤ì¤¿¤¤ËÍ¤ÎÌÑÁÛ¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¤ä¡ØÃ¥¤ï¤ì¤¿ËÍ¤¿¤Á¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ê¤É¤Î¿ËÀ¸Íª»Ç¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¤ä¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ê¤É¤Î²¼°¡Í§Èþ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡µ»½Ñ¿¦¤«¤é±Ä¶ÈÉô¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ1Ç¯¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ë¤¬¸ý²¼¼ê¤Ê²ÃÇ¼¾´¿Í¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ËÆëÀ÷¤á¤º¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±´ü¤Ç±Ä¶ÈÉô¤Î¥¨ー¥¹¡¦ÂçÏµÀ¿»Ê¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ´¤ì¤ÈÎôÅù´¶¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëËþ·î¤ÎÌë¡¢¾´¿Í¤Ï¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¿À¼Ò¤Ç¡¢¸Å¤Ó¤¿¶À¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¶À¤ò¸«¤¿¿Í¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¤¬¸½¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤Ë¤½¤Î»Ñ¤Ø¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾´¿Í¤Ï¡ÖÂçÏµ¤ÈÂÐÅù¤Ë¾Ð¤¤¤¢¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢Ì¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¡¢"ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬"¤¬À¸¤¤ëÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤Ø¤ÈÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿¾´¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÆ±Î½¤ä¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ëÂçÏµ¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¾´¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤À¤³¦¤Ç¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾´¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µ»½ÑÉô¤«¤é±Ä¶ÈÉô¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢ÉôÆâ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÃÇ¼¾´¿ÍÌò¤ò¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·ー¥º¥ó3¡¢¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂé¸ï¡¢±Ä¶ÈÉô¤Î¥¨ー¥¹¤ÇÃ¯¤È¤Ç¤â¼«Á³¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂçÏµÀ¿»ÊÌò¤ò¡¢¡Ø³¤Ï·¤À¤Ã¤ÆÂä¤¬Äà¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃæÀî¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÇ¼¤ÈÂçÏµ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ãー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÌÄÅÄ¼Í»ÎÏºÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍÕ»³¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÏµ¤Ë¤Ï²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÃÇ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë±Ä¶ÈÉô¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡¦ÉÙ²¬ÎÉÂÀ¡£²ÃÇ¼¤ÈÂçÏµ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÆâÅÄ³¤ÅÍÌò¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤ËÃ±ÆÈ½é¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó 1/2 ～Right Side of the Living Dead～¡Ù¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëË§Â¼¡¢Æ±´ü¤Î´äÀ¥·òÂÀÏºÌò¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ä12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇë¸¶¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÇ¼¤ÈÂçÏµ¤Î¾å»Ê¤Ç±Ä¶ÈÉô¡¦ÉôÄ¹¤ÎÊ¡ÅçÀµÌò¤ÇÅÚº´¡¢²ÃÇ¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¼è°úÀè¤ÎÉôÄ¹Ìò¤Ç¤³¤Ð¤ä¤·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿·¯¤Ø¤ÎÎø¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëþ·î¤òÇØ·Ê¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬ÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤¬UNFAIR RULE¤Î¡ÖÆâ½ï¡×¤Ë·èÄê¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1000ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¡¢SNS¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ç¤Ï1²¯²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UNFAIR RULE¤Î»³ËÜ¼î±©¡ÊGt/Vo¡Ë¤Ï¡Ö¡ØÆâ½ï¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¬Áê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¹¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Ë¤«¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶öÁ³¤Ë¤â¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÈÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤ÎÂçÏµ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¾´¿Í¤Î´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Å¤Ê¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎED¼çÂê²Î¤Î°ìÉô¤âÎ®¤ì¤ëÍ½¹ðÊÔ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»³ËÜ¼î±©¡ÊUNFAIR RULE¡Ë¡ÊED¼çÂê²ÎÃ´Åö¡Ë ¥³¥á¥ó¥È¡ÖÆâ½ï¡×¤Ï¡¢»ä¤¬Áê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¹¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Ë¤«¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶öÁ³¤Ë¤â¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÈÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤ÎÂçÏµ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¾´¿Í¤Î´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Å¤Ê¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê 2 ¿Í¤ÎÎø¤ÎËÜ²»¤ÈÛ£Ëæ¤µ¤ò»ä¤¿¤Á¤Î²Î¤¬ÂåÊÛ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øif¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ù¤Ç¤Î¡ÖÆâ½ï¡×¤ò¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î²ò¼á¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë