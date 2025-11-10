フェアウェイの女神降臨！キム・ソルビ、美脚きわだつ“ゴルフ界のファッションアイコン”

ミス・コリア出身という異色の経歴を持つ韓国女子プロゴルファー、キム・ソルビ（30）の近況が注目を集めている。

【関連】ミス・コリア出身女子ゴルファー、美脚ミニスカでラウンド!!

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新し、「試合、スリクソンで頑張ってみます♡」というコメントとともに数枚の写真を公開。そこには、赤い長袖トップスに黒のミニスカートを合わせた華やかなゴルフウェア姿の彼女が写っている。黒のサンバイザーを軽く傾け、ゴルフクラブを手にしたままカメラに微笑む姿は、まるでファッション誌のグラビアのようだ。

トップスからのぞく抜群のスタイルラインと、ミニスカートから伸びるスラリとした美脚が印象的で、まさに“神スタイル”と称される理由がよく分かる。コメント欄には「女神みたい」「まぶしいほどの美しさ」「モデル顔負けのオーラ」といった賛辞が相次ぎ、ファンの間で話題となっている。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。