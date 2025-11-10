インスタグラムで公開

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3登板で3勝という圧倒的なパフォーマンスでWSのMVPを獲得。スポーツ用品大手のナイキはLA専門インスタグラムで、山本の写真を使った巨大ビルボード制作の様子を公開している。

日本時間9日、ナイキのLA専門インスタグラムが「重ねた。ドジャースの2連勝。LAの伝説は永遠に生き続ける」として、動画を公開した。

雄叫びを上げる特大の山本の写真がビル上部から吊るされ、スプレーで文字が入れられ、巨大なビルボード（屋外広告）が完成した。

圧巻の制作過程に、米ファンからも様々な声が上がった。

「Wow」

「こういった投稿を求めてた」

「これを今すぐTシャツにしろ！！」

「最高だ 我々のMVPにふさわしい壁画」

「ヤマモトへの敬意 見られて嬉しい」

「これ以上クールなものはない」

「最高のコラボだ！」

「なんということだ、これは伝説的なコラボだ」

「イケてる！ こんなポスターが手に入ったら最高！」

「すごいな！ 『この男に負ける選択肢はなかった』 史上最高のヤマモト」

山本はWS第2戦で9回1失点で完投し、第6戦も6回1失点と好投。第7戦は中0日の連投で9回のピンチからマウンドに上がり、11回まで投げ抜いて胴上げ投手となった。



（THE ANSWER編集部）