　米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3登板で3勝という圧倒的なパフォーマンスでWSのMVPを獲得。スポーツ用品大手のナイキはLA専門インスタグラムで、山本の写真を使った巨大ビルボード制作の様子を公開している。

　日本時間9日、ナイキのLA専門インスタグラムが「重ねた。ドジャースの2連勝。LAの伝説は永遠に生き続ける」として、動画を公開した。

　雄叫びを上げる特大の山本の写真がビル上部から吊るされ、スプレーで文字が入れられ、巨大なビルボード（屋外広告）が完成した。

　圧巻の制作過程に、米ファンからも様々な声が上がった。

「Wow」
「こういった投稿を求めてた」
「これを今すぐTシャツにしろ！！」
「最高だ　我々のMVPにふさわしい壁画」
「ヤマモトへの敬意　見られて嬉しい」
「これ以上クールなものはない」
「最高のコラボだ！」
「なんということだ、これは伝説的なコラボだ」
「イケてる！　こんなポスターが手に入ったら最高！」
「すごいな！　『この男に負ける選択肢はなかった』　史上最高のヤマモト」

　山本はWS第2戦で9回1失点で完投し、第6戦も6回1失点と好投。第7戦は中0日の連投で9回のピンチからマウンドに上がり、11回まで投げ抜いて胴上げ投手となった。

