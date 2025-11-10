フィギュアスケートグランプリシリーズ日本大会(NHK杯)男子シングルで3連覇を達成した鍵山優真選手が9日、一夜明けての心境を語りました。

鍵山選手は途中ミスもあったものの、全体トップとなる合計287.24点をマーク。「今回起きたミスがまだ調整できる時期で良かった」と話し、「本番の怖さを肌で感じられた。あらゆるアクシデントを想定しながら、次までにしっかりと練習や調整をして自信を持って臨みたい」と今後の糧とすると語りました。

優勝を果たしたものの、「自分がこの大会に向けて立てていた目標を達成できず悔しい。300点以上を狙っていたが届かなかった」とさらなる上を見据えた鍵山選手。「今後のモチベーションになる」と向上心を見せました。

今大会の出来には「60%くらい」と回答。「まだまだ出来るなと思う。出来たところはちゃんと褒め、出来なかったことはこれから頑張る。オリンピックでは素晴らしいパフォーマンスを届けたいので、もっともっとできると自分に対して期待している」と、来年2月に迫ったミラノ・コルティナ五輪へ向けて意気込みました。