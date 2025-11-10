晋平太さん死去 “バキ童”ぐんぴぃが追悼 YouTube動画EDの“変化”が話題「弔い方があまりにも粋すぎる」
お笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃが8日、自身のYouTubeチャンネル『バキ童チャンネル』を更新。いつもと違う“ある変化”が、同日に死去していたことが発表されたラッパーの晋平太さんへの同チャンネル流の弔い方だと、話題になっている。
【動画】リリックも歌声もかっこよすぎる…晋平太が歌った“バキ童”YouTubeエンディングテーマフルコーラス＜18：00ごろから＞
この日投稿された動画は「ぐんぴぃに1個の質問を聞いて人間性を丸裸にしよう！」というもの。特に本編でも晋平太さんの訃報について言及していないのだが、エンディングでいつも流れる晋平太さん作のテーマ曲がショートVer.ではなく、フルコーラスVer.に。
この変化にコメント欄には、「なにも触れずロングED流すのチームバキ童なりの最大限の弔意なんだろうな」「必要以上に彼に触れるとかじゃなくEDを長くすることで追悼するという配慮ができるこの人たちは本当に素晴らしいと思う」「このエンディングでビートを聞くたびに、顔が思い浮かんだらそいつは生きてるってことだろ」「弔い方があまりにも粋すぎる」「晋平太さんのくれたED曲を今日フルバージョンで流してくれてありがとう。いい曲ですね本当に」など、同チャンネル流の弔い方に、称賛の声が上がっている。
またその後、ぐんぴぃは、自身のXを更新。自身のYouTubeチャンネル『バキ童チャンネル』で、晋平太さんとコラボした際に、テーマ曲を作成してもらったことに触れ、「晋平太さんにはチャンネルのテーマ曲を作っていただきました。元々は『バキ童の人生をそのままリリックにしてもらおう』という畏れ多すぎる企画でした」と書き出し。
「好き勝手に自分語りをさせてもらって。『あぁ』と耳を傾けてくださって。僕が話し終えるのと同時に、全歌詞が出来上がっていました。即興とはこれほどまでのものか、と驚嘆しました。めちゃくちゃカッコいいし」とその過程を振り返り、「『俺のライフと脳みそじゃ絶対できないライミングだ。(この曲を)気に入ってる』と言ってもらったことも、肯定してもらえたようで、とにかく幸せでした」と当時の心境を語った。
そして「エンディングを聴くたびに、今も勇気づけられています。本当にありがとうございました」と故人を偲んだ。
晋平太さんの公式Xでは8日に「ご報告」と題した文書が掲載され、「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます」とした上で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。公表した経緯として、「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」とした。
続けて「生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
また「晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」とも記した。公式Xは今回の声明をもって近く閉鎖するとし、「これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを記した。
【動画】リリックも歌声もかっこよすぎる…晋平太が歌った“バキ童”YouTubeエンディングテーマフルコーラス＜18：00ごろから＞
この日投稿された動画は「ぐんぴぃに1個の質問を聞いて人間性を丸裸にしよう！」というもの。特に本編でも晋平太さんの訃報について言及していないのだが、エンディングでいつも流れる晋平太さん作のテーマ曲がショートVer.ではなく、フルコーラスVer.に。
またその後、ぐんぴぃは、自身のXを更新。自身のYouTubeチャンネル『バキ童チャンネル』で、晋平太さんとコラボした際に、テーマ曲を作成してもらったことに触れ、「晋平太さんにはチャンネルのテーマ曲を作っていただきました。元々は『バキ童の人生をそのままリリックにしてもらおう』という畏れ多すぎる企画でした」と書き出し。
「好き勝手に自分語りをさせてもらって。『あぁ』と耳を傾けてくださって。僕が話し終えるのと同時に、全歌詞が出来上がっていました。即興とはこれほどまでのものか、と驚嘆しました。めちゃくちゃカッコいいし」とその過程を振り返り、「『俺のライフと脳みそじゃ絶対できないライミングだ。(この曲を)気に入ってる』と言ってもらったことも、肯定してもらえたようで、とにかく幸せでした」と当時の心境を語った。
そして「エンディングを聴くたびに、今も勇気づけられています。本当にありがとうございました」と故人を偲んだ。
晋平太さんの公式Xでは8日に「ご報告」と題した文書が掲載され、「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます」とした上で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。公表した経緯として、「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」とした。
続けて「生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
また「晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」とも記した。公式Xは今回の声明をもって近く閉鎖するとし、「これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを記した。