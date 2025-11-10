タレント柳原可奈子（39）が8日、インスタグラムを更新。次女（2）の七五三を祝う様子をアップした。

「次女2歳11ヶ月七五三のお祝いをしました」「インスタ開設時に【抱っこ紐の中にいた次女0歳5ヶ月】を覚えてくださっているみなさんにも、こうして健やかな成長をご報告できて嬉しいです 大きくなったよ〜！！！！慣れないおめかしにちょっぴり緊張していたけれど、カメラの外からジータとノンナがたくさん盛り上げてくれて、笑顔がいっぱい撮れました」と記し、次女を抱っこする写真を公開。

「保育園の帰り道、次女と2人で手を繋ぎながら今日あったことととか、食べたいお夕飯のメニューとか、一緒に行きたいところとか、そんな話をする時間が私は大好きでしてあげたいことがひとつ、またひとつ胸に灯るこの幸せがずっとずっと続くといいなと毎日感じています」「七五三おめでとう この日を迎えられて嬉しいよ ママも パパも お姉ちゃんもジータも ノンナも はぁーちゃんもあなたのことが大大大大大好き！！これからも元気にすくすく大きくなぁれ」と記し、家族写真を披露した。

続く9日の投稿では「昨日は次女の七五三投稿にいいねや温かいコメントをありがとうございました『うちも七五三です！』の声もたくさん嬉しかったです みんな本当におめでとう〜」と感謝をつづった。

フォロワーからは「皆さんの笑顔が輝いています」「やはり女の子は着物着てかわいくなるとうれしいですね」「パパ様が長女ちゃまに添えられている手がとても暖かく感じられました」「次女ちゃん、笑顔がママにそっくり」などのコメントが寄せられている。

柳原は19年2月、一般男性と結婚。同11月に第1子となる長女、22年11月に第2子となる次女を出産したことを発表した。23年4月の投稿で3歳の長女が生まれつき脳性まひがあることを公表。以来、障害をもつ子どもに関する情報などを発信している。