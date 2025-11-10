¡ÚJ2½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ì¡¦¿å¸Í¤¬ÇÔ¤ìº®ÆÙ¡Ä¡¡»Ä¤ê2»î¹ç¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À»Ä¤¹¡¡8°ÌÄ»À´PO¤Ø¤ÏÏ¢¾¡É¬¿Ü
¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°¤ÎÂè36Àá¤¬8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü(Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ÏÂçº®Àï¡£8Æü¤Ë2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬°¦É²FC¤Ë4¡Ý0¤Î²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬4°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë0¡Ý2¤Ç¹õÀ±¡£3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂçµÜ¤ËÈ´¤«¤ì4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¤Ïº£Àá¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤Ç¤¤º¡¢Ä¹ºê¤È1º¹¤Ç¼¡ÀáÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£
5°ÌÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë4È¯²÷¾¡¡£6°Ì¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤â¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ï½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ(PO)·÷Æâ¤Î6°Ì°Ê¾å¤ò»à¼é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7°Ì¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅª¥´¡¼¥ë¤Ç¼¹Ç°¤Î¾¡Íø¡£6°Ì¤È1º¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç8°Ì¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ËÇÔ¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤º¡£6°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ï2Ï¢¾¡¤ÏÉ¬¿Ü¤ÇÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9°Ì¤¤¤ï¤FC¤È10°ÌFCº£¼£¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¾º³ÊPO·÷Æâ¤Î6°Ì°Ê¾å¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤¤Ï¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¡¢º£¼£¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ËÇÔÀï¡£¤½¤ì¤¾¤ìJ1¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ä¤¤¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²¼°Ì¤Ç¤Ï19°Ì¤ÎÉÙ»³¤¬Ä»À´¤òÇË¤ê¡¢J3¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤ØË¾¤ß¡£°ìÊý¡¢»³¸ý¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¤·¤¿¡£14°Ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Þ¤Ç¤¬J2»ÄÎ±¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡ÀïÂè37Àá¤Ï¡¢Á´10»î¹ç¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú8Æü¤ÎJ2Âè36Àá¤Î·ë²Ì¡Û
¢¡Ä¹ºê 4-0 °¦É²(¥Ë¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆÀÅÀ¡ÚÄ¹ºê¡Û²§Ä¹À»(Á°È¾1Ê¬)¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹(¸åÈ¾2Ê¬)³ÞÌøÍã(¸åÈ¾45Ê¬¡¢¸åÈ¾45+5Ê¬)
¢¡»¥ËÚ 3-1 ÂçÊ¬(ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à)
ÆÀÅÀ¡Ú»¥ËÚ¡Û¹ÓÌîÂóÇÏ(Á°È¾9Ê¬)¹âÎæÊþ¼ù(Á°È¾39Ê¬¡¢¸åÈ¾32Ê¬)¡ÚÂçÊ¬¡ÛÃÓÅÄÎ÷(¸åÈ¾9Ê¬)
¡Ú9Æü¤ÎJ2Âè36Àá¤Î·ë²Ì¡Û
¢¡ÂçµÜ 2-0 ¿å¸Í(¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í)
ÆÀÅÀ¡ÚÂçµÜ¡Û¿ùËÜ·òÍ¦(¸åÈ¾32Ê¬)¿ùËÜ·òÍ¦(¸åÈ¾42Ê¬)
¢¡ÀéÍÕ 1-1 Æ£»Þ(¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê)
ÆÀÅÀ¡ÚÀéÍÕ¡ÛÀÐÀîÂçÃÏ(Á°È¾15Ê¬)¡ÚÆ£»Þ¡ÛÆïËÜÂî³¤(Á°È¾7Ê¬)
¢¡ÆÁÅç 4-1 ¹ÃÉÜ(ÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆÀÅÀ¡ÚÆÁÅç¡Û¥¨¥¦¥·¡¼¥Ë¥ç(Á°È¾18Ê¬)ÅÏÂçÀ¸(Á°È¾41Ê¬)»ù¶Ì½ÙÅÍ(¸åÈ¾16Ê¬)µÜºê½ã¿¿(¸åÈ¾26Ê¬)¡Ú¹ÃÉÜ¡ÛÅÄÃæÍºÂç(¸åÈ¾10Ê¬)
¢¡ÀçÂæ 2-0 ·§ËÜ(¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ)
ÆÀÅÀ¡ÚÀçÂæ¡ÛµÜºê¹ã(¸åÈ¾24Ê¬)¾®ÎÓ¿´(¸åÈ¾45Ê¬)
¢¡ÈØÅÄ 2-1 »³¸ý(°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆÀÅÀ¡ÚÈØÅÄ¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(¸åÈ¾40Ê¬)¶â»ÒÂçµ£(¸åÈ¾45+6Ê¬)¡Ú»³¸ý¡Û»³ËÜºùÂç(Á°È¾44Ê¬)
¢¡ÉÙ»³ 3-1 Ä»À´(ÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)
ÆÀÅÀ¡ÚÉÙ»³¡Ûº´¡¹ÌÚÍÛ¼¡(Á°È¾30Ê¬)¹Â¸ý½Ù(¸åÈ¾13Ê¬)ËöÌÚÍµÌé(¸åÈ¾19Ê¬)¡ÚÄ»À´¡ÛÎëÌÚÂçÃÚ(¸åÈ¾33Ê¬)
¢¡½©ÅÄ 2-0 ¤¤¤ï¤(¥½¥æ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆÀÅÀ¡Ú½©ÅÄ¡ÛÈÓÀôÎÃÌð(Á°È¾34Ê¬)º´Æ£Âç¼ù(¸åÈ¾45+6Ê¬)
ÆÀÅÀ¡Ú»³·Á¡ÛÀ¾Â¼·ÅÍ´(Á°È¾11Ê¬)»û»³Íã(¸åÈ¾34Ê¬)¡Úº£¼£¡Û¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(¸åÈ¾6Ê¬)