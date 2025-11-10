シュールな感じが可愛い（笑）【マクドナルド】完売前に急げ！！「最新ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」では今、クスッと笑えるような可愛いキャラ系のおもちゃが登場中。10/31からはじまった第3弾では、品切れを除いた全種類がラインナップ。なくなる前にぜひお目当てのアイテムを引き当てに行きませんか？ 今回は「トムとジェリー」や「パンどろぼう」の、最新おもちゃをご紹介します。

後ろ足や尻尾まで再現された「しわくちゃになっちゃった！ トム」

胴体がぐるんぐるんになりながらも、怒っている表情をしたトム。フィギュアとしても飾れそうなこちらは、後ろ足や尻尾まで細かく再現された、ファンにはたまらないデザインです。丸みのあるフォルムも可愛らしく、眺めるたびにクスッと笑えるかも。

ご機嫌な様子が可愛い！「スポーツカーでゴー！ タフィー」

真っ赤なスポーツカーに乗っている、タフィーのご機嫌な様子がとってもキュートです。専用のシールが付いており、貼って完成させる楽しさもありそう。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「タフィーの首を動かすと、動かした方向に車が進む」と、おもちゃながらこだわりが詰まっています。

立体的で存在感もある「パンどろぼう コロコロ ほっかほっカー」

大きなパン型の車を、パンどろぼうが運転している姿にクスッと笑えるこちら。香ばしい焼き色とコロンとしたフォルムが映える、パンらしいビジュアルがとってもキュートです。こちらも専用のシールを貼って完成。立体的で存在感がある分、フィギュアとして飾るのも向いています。

独特なポーズを決めた「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」

「シュールな感じが可愛い（笑）」とレポーターHaruさんが語るこちら。何とも言えない表情と独特なポーズを決めている、クスッと笑えるパンどろぼうの姿がたまりません。さらにマクドナルドの帽子をかぶったビジュアルも魅力的。「手の部分が上下に動かせる」とのことなので、ぜひ遊びながら楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino