

LUNA SEA

LUNA SEA主催のロックフェス「LUNATIC FEST. 2025」が、11月8日、9日の二日間に渡り開催された。最高潮の熱気と歓声に包まれながら、感動のフィナーレを迎えた。

史上最狂のルナフェス2日間を演出した、錚々たるラインナップは下記の通り。■[DAY-1] 11月8日(土) ※出演順Novelbright [STYLE STAGE]lynch. [MOTHER STAGE]GODLAND [STYLE STAGE] シド [MOTHER STAGE] SIAMSOPHIA [STYLE STAGE]MY FIRST STORY [MOTHER STAGE]T.M.Revolution [STYLE STAGE]DIR EN GREY [MOTHER STAGE]BRAHMAN [STYLE STAGE]LUNA SEA [MOTHER STAGE] ■[DAY-2] 11月9日(日)

※出演順NEMOPHILA [MOTHER STAGE]ROTTENGRAFFTY [STYLE STAGE] 9mm Parabellum Bullet [MOTHER STAGE] MUCC [STYLE STAGE] 凛として時雨 [MOTHER STAGE] 黒夢 [STYLE STAGE]UVERworld [MOTHER STAGE] THE YELLOW MONKEY [STYLE STAGE] BUCK∞TICK [MOTHER STAGE] LUNA SEA [STYLE STAGE]

初日のアンコールセッションでは、現在リハビリ療養中であるLUNA SEAのドラム真矢が登場し、「LUNA SEAを止めたくない」という真矢の強い思いから、今年12月23日に有明アリーナでLUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES- の開催が告げられるという涙と感動のサプライズが。

そして迎えた二日目のLUNA SEAステージでは、2日間の開会宣言を任されるなど大車輪の活躍を見せたRYUICHIが、喉が枯れるほど熱のこもったパフォーマンスを披露。オーディエンスがその気迫に負けんとばかりの大合唱でサポートする光景は、ルナフェス伝説に新たな1ページとして深く刻まれる名シーンとなったに違いない。

ルナフェスの二日間で出演者とオーディエンスからもらった希望とパワーを胸に、LUNA SEAは止まることなく、また新たな旅へと舵を切った。