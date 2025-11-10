邦画全盛期にスター女優として活躍した中原ひとみ（89）が11日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】歯磨き粉のCMでも大人気！中原の亡き夫は、二枚目スターの大俳優

2022年に亡くなった夫で俳優の江原真二郎さんとはおしどり夫婦として知られ、家族で出演した歯磨き粉のCMでも人気を博した。現在は娘一家と同じマンションでひとり暮らしをしており、娘に迷惑をかけないように体調に気をつけているという。



コミュニケーションや頭の体操に「健康麻雀」をするのが楽しく、自身の名前をつけた「中原ひとみ杯」も開催したとか。さらに「競技麻雀」にも挑戦中で、たびたびルールを間違えてしまうが、89歳になっても自分を成長させていたいという。



17歳で東映ニューフェイスとして芸能界入り。若い頃に共演していた故・美空ひばりさんとは晩年、ひょんなことから再会し仲良くなった。お互いに子育ての悩みを相談したり、小旅行に出かけたり、楽しく過ごせたのは良い思い出だったという。今回はひばりさんからもらった宝物をテレビで初披露する。



（よろず～ニュース編集部）