【経済ニュースの核心】

連立与党の維新が迫られる“踏み絵”…企業・団体献金「規制強化」公明・国民案に立憲も協力

旅行大手のエイチ・アイ・エス（HIS）は澤田秀太取締役（44）が来年1月28日付で社長に就く人事を発表した。秀太氏は創業者、澤田秀雄最高顧問（74）の長男にあたる。矢田素史社長（64）は代表権のある会長に就く。また、同時に秀雄最高顧問が取締役に復帰する人事も発表した。

秀太氏は、2005年に学習院大経済学部を卒業後、日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）入社。12年にクルーズ旅行のネット販売などを手がけるベストワンドットコムの社長に就任し、18年に東証マザーズ（現東証グロース）に上場を果たした。20年にHISに入社し、取締役として国内旅行のウェブ販売を強化するとともに、投資部門を立ち上げてM＆A（合併・買収）投資などを積極的に進めてきた。

HISの足元の業績は堅調だ。24年11月から25年4月期の連結決算は純利益が前年同期比4％増の38億円を計上した。欧州方面などの高単価な海外旅行が好調だった。インバウンド（訪日外国人）の増加で国内ホテルの客単価上昇や稼働率向上も利益を押し上げており、売上高は前年同期比13％増の1813億円、営業利益は22％増の67億円だった。旅行事業の営業利益は前年同期比19％増だった。

「直近の24年10月期の営業キャッシュフローは292億円のプラスとなっており、本業でキャッシュを生み出せている」（メガバンク幹部）

■コロナ禍では苦境に

だが、それまでの間、HISはコロナ禍により、塗炭の苦しみを味わった。20年10月期及び21年10月期は新型コロナウイルス感染拡大の影響をまともに受け、赤字決算を強いられた。22年10月期にはハウステンボスの売却を余儀なくされた。

しかし、ハウステンボス売却に伴う特別利益計上があっても赤字決算となり、翌23年10月期も純利益ベースでは赤字決算を強いられた。ようやく純利益が黒字転換したのは24年10月期になってから。5期ぶりの回復で復配もした。

この間の22年10月には大幅な減資を実施し、資本金1億円以下の中小企業へと転換。税制上の恩典を受けるためだった。また、創業者で筆頭株主（24年10月末時点で22.4％保有）である澤田秀雄社長が退任を余儀なくされた。

さらに、「雇用調整助成金の不正受給が発覚。約242億円の一部に不適切な受給があった。このため特別調査の実施で決算発表が遅延するなど、コンプライアンス問題で苦汁をなめた」（大手信用情報機関）とされる。

HISの25年10月期の連結業績は、売上高3900億円、営業利益120億円、経常利益110億円、親会社株主に帰属する当期純利益は65億円と予想されている。

ただ、日本人の海外旅行取扱高は新型コロナウイルス禍前の19年比で7割程度と需要は完全に戻り切っていない。

「カリスマ経営者の秀雄氏が復権し、息子の秀太氏が社長に就くことで、旅行事業への依存度を下げ、より多面的なポートフォリオへと転換する、攻めの経営が展開されるのではないか」（メガバンク幹部）との見方も出ている。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）