【政官財スキャニング】#114

株高効果は限定的…倒産件数の増加傾向に警戒せよ！ 政府が33カ月ぶり判断引き下げ

財界通（以下=財） トランプ米大統領が来日して報道は多かったが、離日して1週間、経済界ではもう話題にならない。大統領来日は、いったい何をもたらしたのかね？

政界通（同=政） 実は、政界でも同様だ。

官界通（同=官） まあ、しょうがないな。そもそも今回の大統領訪日は日本が石破内閣のときに「政権浮揚策」として考えたことで、大統領からすれば訪日は主題ではない。韓国であったAPEC首脳会議へ行けば、中国の習近平・国家主席と6年ぶりに会って首脳会談ができる、というのが主題。日米首脳会談は「付録」だから、たいした成果はなくて当然だ。

政 でも、短い滞日時間を割き、10月28日夕に駐日米国大使公邸へ日本企業の経営者らを呼んで夕食会をやったぞ。

官 対米投資計画の実行を約束させる「踏み絵」のようなものだ。

政 なるほど、だから巨額の対米投資を表明しているソフトバンクグループの孫正義会長兼社長をメインテーブルにつけ、米国で生産した車を日本へ「輸出」する意向の豊田章男トヨタ自動車会長も厚遇したのだな。

官 そうだろう。日立製作所や東芝、パナソニックHDなど、生成AIの普及で増加する電力需要を支える技術で貢献させたい企業のトップも、優遇した。

財 でも、日米財界人会議の日本側議長を務める澤田純NTT会長がもっと後ろで、日本経済界のトップに立つ経団連の筒井義信会長が7番目か8番目のテーブルというのは、おかしい。今年やった大阪・関西万博に大きく貢献した関西経済連合会会長の松本正義住友電工会長など、10番目以下だったようだ。

官 それは、米国側が席次をトランプ流の「ビジネス優先」で決めたからだろう。外交作法としていかがなものかと思うが、大統領は冒頭の挨拶で「民間投資の協定で、我々のビジネスはさらに飛躍的に拡大する」と、さらなる対米投資まで呼びかけた。

財 投資額規模の順番で席次か。経済人が苦笑しているのも、当然だな。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）