¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡Âè£³£¶Àá¡¡£ÃÂçºå£´¡Ý£±À¶¿å¡Ê£¹Æü¡¦¥¢¥¤¥¹¥¿¡Ë
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£ÃÂçºå¤Ë£±¡½£´¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç£³¼ºÅÀ¡£º£¥«¡¼¥É¤Ï£¶·î¤ÎÅ¨ÃÏÀï¤â£´¼ºÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë¡È¥«¥â¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ£´£´¤Î£±£³°Ì¤«¤éÉâ¾å¤Ç¤¤º¡¢£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿£±£°°Ì°ÊÆâ¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢£´ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¼¡¡¹¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤ÏÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÅ¥¤¯¤µ¤µ¡¢É¬»à¤µ¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À³Ê¹¥ÉÕ¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¨¤¤±«¤ÎÃæ¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ºÎé¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¡×¤È´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢»ÄÎ±¤ò³ÎÄê¡£Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÛ¿Ø¤òËÜÍè¤Î£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÌá¤·¡¢ÂçÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Î£Ä£Æ¹âÌÚÁ©¤È¹âÂ´¿·¿Í¤Î£Í£ÆÅèËÜÍªÂç¤¬ÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ìÁ°È¾£±£±Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë£²¼ºÅÀ¡£»Ø´ø´±¤ÏÆ±£²£·Ê¬¡¢°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤Ç¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¤Ë¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£È´¤«¤ì¤Æ¤âÌá¤é¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¤¹¤ë¡£¥Ä¥ë¥Ä¥ëÅ¾¤Ö¡£¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âËþÂ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤ÏÃæÃÇ¤·¡¢¼¡¤Ï£³£°Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆî¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â£Ê£²¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÆóÅÙ¤È»È¤ï¤Ê¤¤¡×¡£Ç®·ì´Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Çµ´¤Î·ÁÁê¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë
¡¡¡ü£Í£Æ´¥µ®»Î¡Ê¸åÈ¾£³£¹Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¸ÅÁã¤«¤é¥´¡¼¥ë¡£¥¢¥¤¥¹¥¿¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¡Ë¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×