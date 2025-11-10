前田敦子が、13年前に恋愛禁止だったAKB時代を経て、恋愛経験は「しっかりした方」だと明かしていた。

【映像】前田敦子の過去の恋

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

スタジオトークでは、陣内が前田に対し、「あっちゃんはAKB時代は恋愛禁止ですもんね」と尋ねた。前田は「その時代は。もう13年前の話なんで」と過去のことに触れつつ、恋愛経験について「結構。はい。しっかりした方だと思います」と明かした。

陣内が他人の恋愛について気になるかを尋ねると、前田は「楽しいですよね」と返答。陣内が、この番組が現在の関係に悩んでいるカップルが一旦恋愛関係を解消して、恋愛フリーの状態で20日間別々に共同生活をするとうい内容であることを説明すると、ニコルは「だいぶディープな」とコメント、前田も「修羅場とか起きちゃったりするのかな？」とこれから始まる物語を想像した。

これを受けて陣内が「あっちゃん、修羅場くぐってきた？」と尋ねると、前田は「くぐってきましたね」と笑顔で正直に告白。陣内は「くぐってきたね。いろんな意味でね」と相槌を打っていた。