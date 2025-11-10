渡辺謙、“この世界でのお父さん”からのメッセージに涙「自由に奔放にやってください」
俳優の渡辺謙が、9日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。山崎努（※崎＝たつさき）からのメッセージに渡辺が涙を流す場面があった。
【番組カット】思わず涙を流す渡辺謙
番組では渡辺が駆け出しのころから強い影響を受け、“親父”のような存在として慕う俳優の大先輩・山崎からの電話メッセージを紹介。『冬のライオン』で出会った当時の渡辺について「とても素直でやる気満々。すごく愉快な青年でした。すがすがしい感じ」と語り、草野球での思い出などを振り返った。
60歳で舞台俳優を辞めたという山崎は「映像も期待してるけど、舞台もしてほしい」と期待。「あまり守りに入らないで、今までの謙のスタイルでこれからもやってほいしいと思います。自由に奔放にやってください。必ずいい結果になると思います。大丈夫です。大丈夫、そのまま行こう」とエールを送った。
このメッセージに渡辺は「改めてうれしかった」と涙。「この世界でのお父さん。ほめてもらいたいわけじゃないけど、見ていてもらいたい。どこかその背中を追いかけている」と語っていた。
