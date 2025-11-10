柄本佑×渡辺謙の映画『木挽町のあだ討ち』豪華追加キャスト 長尾謙杜・北村一輝ら12人 イモトアヤコが時代劇初出演【一覧あり】
俳優・柄本佑が主演、渡辺謙が共演する時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2026年2月27日公開）の新キャストが10日、一挙発表された。長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝ら豪華12人がそろった。
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。原作は「このミステリーがすごい！2024年版」国内編や「ミステリが読みたい！2024年版」にもランクイン。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
新たに、長尾が物語の発端となる仇討ちを成した者・伊納菊之助役、北村が清左衛門を手にかけ、その息子（菊之助）によって仇討ちされる無法者で博徒の大男・作兵衛役に決まった。
長尾が演じるのは、父の仇討ちを見事に成し遂げた若侍として称えられるが、その裏には誰も知らない秘密を抱えており、凛々しくもどこか影を帯びた眼差しが、物語の鍵を握る重要な役どころ。須藤泰司プロデューサーは「長尾くんは、前回、ご一緒した『室町無頼』においてはワイルドな魅力全開でした。けれど本来の彼は男も魅入ってしまうほどの美少年。そして今回の菊之助は女性のような美しい容姿が必要な役。そこで、これはもう彼しかいないと思い立ち、連続オファーとなりました」と明かす。
また、北村については「北村さん演ずる作兵衛は本作最大のミステリー、善悪、二つの顔を見せます。」とし、「とりわけ“悪”が強く出なければ、“善”が際立たない。そんな“悪”を演じて、北村さん以上に観客をスクリーンに引きずり込める役者はいない」と語る。
このほか、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、石橋蓮司、沢口靖が加わり、それぞれの役柄が衣装姿とともに明らかになった。イモトは、時代劇初出演となる。
須藤プロデューサーは「本作は『オリエント急行殺人事件』のようなフォーマットで、全員が主役のような物語。そのため、実力派の演者を揃える必要がありました。本作をご覧になれば、その見事なアンサンブルにご納得頂けると自負しております」と自信をのぞかせる。
■追加キャスト
仇討ちを成した者・伊納菊之助役＝長尾謙杜
仇討ちされる無法者で博徒の大男・作兵衛役＝北村一輝
森田座の内と外をつなぐ木戸芸者の一八（いっぱち）役＝瀬戸康史
舞台裏の仕掛け人として金治（渡辺謙）を支える森田座の立師・相良与三郎役＝滝藤賢一
女形で衣裳方の芳澤ほたる役＝高橋和也
小道具方の久蔵役＝正名僕蔵
久蔵の妻・お与根役＝イモトアヤコ
菊之助の父・伊納清左衛門役＝山口馬木也
清左衛門の妻で菊之助の母・伊納たえ役＝沢口靖子
めし屋「つるや」の看板娘・お三津役＝愛希れいか
遠山藩の新藩主・遠山安房守役＝野村周平
遠山藩の家老・滝川主馬役＝石橋蓮司
