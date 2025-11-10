赤ちゃんのことが大切で仕方ないグレート・ピレニーズの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で409万回再生を突破し、「母性愛ですね！」「純粋って感じがしていい…」「相思相愛ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：超大型犬が『初めて赤ちゃんに笑いかけてもらった』結果…『大好き』が溢れている行動】

子煩悩なグレート・ピレニーズ

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」の投稿主さんが紹介したのは、一人娘である『ろの』ちゃんと愛犬の微笑ましい光景です。グレート・ピレニーズの『シュシュ』ちゃんは、もともととっても優しい性格。ろのちゃんが生まれてからは、第2のママのように子育てに奮闘していたとか。

ろのちゃんのオムツが汚れていないかチェックするのもシュシュちゃんの仕事。いつでも優しく寄り添ってくれるシュシュちゃんに、ろのちゃんも全幅の信頼を寄せていたようです。シュシュちゃんが離れてしまうと、寂しそうな表情をすることもあったといいます。

初めて笑いかけてくれたら…

そんなある日、いつも通りシュシュちゃんがろのちゃんのお世話をしていると…。ろのちゃんが、ニッコリと笑いかけてくれたのです。初めて自分に向けられた笑顔に、シュシュちゃんは愛が止まりません…。ペロペロと舐めて、喜びを伝えていたそうです。

まだ小さいろのちゃんの負担にならないよう、少し距離を置いていることもあるというシュシュちゃん。思いやりながら大切に育てるシュシュちゃんのママっぷりに、思わず感嘆させられる一幕なのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「優しくて賢い子です！」「幸せで健やかでありますように」「この映像はかけがえのない宝物になるだろうなあ」など沢山の反響がありました。

現在の姿にホッコリ♡

現在、ろのちゃんはすっかり可愛いお姉さんに成長♪今では、わんこのお世話をする係になっているそうです。実は、投稿主さんの家には、シュシュちゃん以外に2頭の超大型犬とトイプードルさんがいるといいます。

ろのちゃんがシュシュちゃんに腕枕してもらっていると、わんこたちは2人の周りに集まってくるのだとか。大きいけれど、ろのちゃんより年下のわんこもおり、ろのちゃんに甘えようとするのだそうです。超大型犬に囲まれて幸せそうなろのちゃん、ちょっぴり羨ましくなってしまうかも！？

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。