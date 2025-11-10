生まれたばかりの赤ちゃんと犬の初対面の様子をとらえたInstagramが注目を集めています。投稿したのは、フレンチブルドッグのヨーダちゃんと暮らすヘアサロンオーナーの飼い主さん。投稿から1.8万回以上再生され、「たまらないかわいさ」といったコメントが寄せられています。

「これは何だろう？」と首をかしげるヨーダちゃん

登場するのは、フレンチブルドッグのヨーダちゃんと赤ちゃん。この日、生まれたばかりの赤ちゃんを初めて見て、ヨーダちゃんは戸惑ったように不思議そうな表情で見つめていたといいます。

初めて見る赤ちゃんが何かわからず、ヨーダちゃんは「これは何だろう？」と言わんばかりに、首をかしげていたんだそう。その愛らしい姿は、思わず笑みがこぼれてしまうほどでした。ヨーダちゃんは戸惑いながらも、赤ちゃんから目を離せずにいたといいます。

やさしさあふれる愛情表現

その後、赤ちゃんが外にいると、ヨーダちゃんは真っ先に赤ちゃんに駆け寄ったんだそう。やはり赤ちゃんが気になるようで、近づいて匂いをクンクンと嗅いでいたといいます。赤ちゃんからする、いい匂いに興味を惹かれたのかもしれませんね。

さらに赤ちゃんに顔を近づけ、ペロッとやさしくなめる姿もあったといいます。これはヨーダちゃんなりの愛情表現なのでしょう。初めて会った小さな家族を、やさしく迎え入れているのが伝わってくるようです。

新しい家族を見守るやさしい時間

赤ちゃんがベッドで寝ているときには、ベッドのそばにちょこんと座って見守る姿もあったとか。その姿は、まるで小さな警備員のよう。ヨーダちゃんのやさしさと責任感が感じられ、頼もしいですね。

こうしてヨーダちゃんは、すっかり赤ちゃんが大好きな家族の一員になったんだそう。戸惑いから始まった初対面でしたが、最後には尊い愛にあふれたリアクションを見せてくれたヨーダちゃん。これからの成長が楽しみになる、温かいワンシーンでした。

この投稿には「たまらないほどかわいいです」「ご出産おめでとうございます」「おめでとうございます。これからの成長が楽しみ！」「不思議そうな顔をしているヨーダちゃんがかわいい」など、ヨーダちゃんの愛らしいリアクションと、新しい家族の誕生を祝福する声が多く見受けられました。

Instagramアカウント「bullson_hair」では、ヨーダちゃんをはじめとする愛犬たちと家族の心温まる日常が投稿されています。新しい家族を迎えたヨーダちゃんの、これからの成長を見守っていきたいですね。

