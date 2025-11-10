

過剰な成果主義は、自分の成果だけを得られれば良いという空気を醸成し、サイコパスが暗躍する土壌を作ります（写真：mits／PIXTA）

【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド

20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？

日本語版が2025年8月に刊行された『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』について、ジャーナリストの佐々木俊尚氏に話を聞いた。2回にわたってお届けする。

振り返るとサイコパスがいる





いちばん驚いたのは、サイコパスは20人に1人もいるという話です。サイコパスと言えば、犯罪者もしくは超優秀な経営者というイメージで、存在していても一般の人には縁がないと思われていました。ところが、意外に身の回りにいるんですね。

自分の新聞記者時代をふり返ると、確かに当てはまる人が思い出されます。

仕事ができるわけでもないのに、人間関係のコントロールだけは巧みで、他人を自分の支配下に置きたがる人。部下や同僚の手柄でも、とにかく自分のものにしたいという欲望の強い人もいましたね。

そういう人は、上からの覚えはめでたいものです。上に取り入るのが上手で、下を踏みつけることには何の躊躇もない。思い出すと、過去の嫌な思い出が噴き上がってくる本でもありました（笑）。

昭和から平成にかけての日本社会は、ヒエラルキーが強く、LINEやメッセンジャーのように、日常的に誰かとつながって連絡を取り合うという手段もありませんでした。

そのような社会では、上からの覚えさえめでたければ、うまくいってしまうものです。そう思うと、今の時代は風通しが良くなりました。

『GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代』（アダム・グラント著、楠木建監訳、三笠書房、2014年）という本がありました。自分のことしか考えないテイカー、人に善意を与えるギバーについて書かれたものです。

今はテイカーの悪さが目立ち、可視化されやすい時代でしょう。LINEなどですぐに「あの人ちょっとやばいよね」という会話ができます。

かつてはテイカーが得をする社会でしたが、ネット時代ではテイカーは損をして、ギバーの善行が共有されやすくなるわけです。

サイコパスは、昔よりも今の方が生きづらくなっているかもしれません。

平成に注目された「サイコパス的経営」

平成の不況時代に、コストカットばかりやる経営者が現れました。とりあえず人件費や原材料費を削れば、見た目上の黒字が出せるというものです。

長期的視野で考えれば、それによって良い人材を失い、製品の質を落とすことは当たり前で、今の時代なら、ネット上に批判する人が大量に現れる可能性があります。

しかし、当時はそのような分析は広まらず、「V字回復させたすごい経営者だ」ともてはやされました。

そして、それに感化された質の悪い経営者が大量に出たのが平成の時代です。

労働力を徹底的に擦り減らし、安価にこき使うブラック企業は、まさにサイコパスのやり方だったのではないでしょうか。

第9章「サイコパスへの対処法」に、利益率を上げすぎない、従業員への対応を良くするなどの経営方針をとるコストコが登場します。

投資家からは「もっと利益を出せるはずだ」と批判されていますが、実際には、長期的な利益につながっていることが証明されているという話です。

日本でも、特にスタートアップに対して同じような課題があります。

ある程度の規模に育ったとき、投資機関がお金を出す代わりに「早く上場しろ」「上場するためには利益を出せ」と求めるようになる。

すると、時間をかけてウェブサービスやアプリなどを開発したくても、すぐに利益が出なければ怒られるということで、受託開発など目の前の利益に手を出すようになってしまいます。

しかし、それでは単なる下請けのIT企業でしかなく、社会に長期的な価値も与えられませんし、大きく成長することもないという所に落ち込んでしまうのです。

このように、短期的利益を求められすぎることで、成長を阻害されてしまうケースはとても多く、長らく問題視され続けています。

サイコパス的なものをもてはやす背景事象の1つと言えるでしょう。

成果主義はサイコパスの温床

2000年頃から、成果主義がもてはやされた時期もありました。

バブルが崩壊して景気が悪くなっていく中で、それまでの雇用のあり方では成長ができない、成果主義を取り入れて競わせなければダメだという話になったのです。

しかし、結果的に成果主義はうまくいかなかった。自分の成果だけを得られれば良いとなると、人と人とが協力しなくなり、人間関係がギクシャクしていくのです。

やはり過剰な成果主義は、サイコパスの温床になると考えられるでしょう。

本書を読んで、「うちのトップもこのタイプだ」と感じる人は多いかもしれません。

ただ、そう思われるぐらいの突破力がなければ、会社を急成長させる経営者にはなれないという面もあり、紙一重ではないかと思います。

サイコパスが企業をダメにするというわけでもありません。例えば本書では、ドナルド・トランプと並んでスティーブ・ジョブズの名前が登場します。

確かに、ジョブズの伝記を読めば、明らかにサイコパスだと思います。本書にも書かれていますが、部下がボロボロになったという話も知られています。最近ならイーロン・マスクもその類でしょう。

しかし、新しいビジネスを起こして、イノベーションを生み出せるかという経営者の才能となると、サイコパスの中にも特異な能力を持っている人はいて、世界的な企業を生み出しているということも事実です。

アウトサイダーに快哉する危うい心理

政治家にはサイコパス的な人が多いと感じます。最近では、兵庫県知事の言動は理解の範囲を超えていると思いました。ポピュリズムとはよく言われますが、僕は、社会から逸脱している人を見て、快哉を叫ぶ人も一定数いるのではないかと思っています。

日本は、同調圧力の高い調和型の社会ですから、どうしても息苦しさを感じることがあります。そうなると、アウトサイダー的に外れていくことに、気持ち良さを感じるという心理も生まれるでしょう。

テレビを見ていても、論理的な会話よりも、根拠もないのに「こうだ！」ときっぱり言い切る人のほうが人気を得ていますよね。そういう所にも、サイコパス的な要素をもてはやす心理が潜んでいるのではないでしょうか。

たまにテレビに出てくるぐらいなら良いのですが、サイコパスは20人に1人もいて、職場に入ってくるとなると大変です。そのためにも本書を読んでおくことは大事だと思います。

（後編に続く）

（構成：泉美木蘭）

（佐々木 俊尚 ： 作家・ジャーナリスト）