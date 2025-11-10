◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルト 最終日（９日、ドイツ）

男子シングルスで、世界ランク１３位で１８歳の松島輝空（そら、木下グループ）が初優勝を飾った。決勝で世界ランク１２位で地元ドイツ勢のダン・チウをゲームカウント４―１（１１―８、１５―１３、１１―１３、１８―１６、１１―９）で破った。１月の全日本選手権で初優勝した新鋭が、決勝で敗れた前戦のチャンピオンズ・モンペリエ大会の雪辱を果たし、過去２度制している張本智和（トヨタ自動車）に続く日本男子２人目のチャンピオンズ王者となった。

チャンピオンズはＷＴＴが主催する世界ツアーでグランドスマッシュ、ファイナルズに続く３番目の格付けの大会で、日本勢では２２年の第１回ブダペスト大会（ハンガリー）、今夏の横浜大会を制している張本智に次ぐ日本男子２人目の頂点。女子では、昨年１０月に大藤沙月（ミキハウス）がモンペリエ大会（フランス）に初出場Ｖ、今大会では早田ひな（日本生命）が制している。

◆松島 輝空（まつしま・そら）２００７年４月２９日、京都市生まれ。１８歳。祖父母が開く田阪卓研で卓球を始め、小１から世代別の全日本選手権を６連覇。１８年に１１歳で前身のワールドツアー初出場。２１年世界ユース選手権１５歳以下で３冠。２４年世界卓球団体戦、今年５月の世界卓球個人戦代表。１月の全日本選手権男子シングルスを年少３番目の１７歳８か月で初制覇。４月のコンテンダー太原でＷＴＴシングルス初Ｖ。左シェークドライブ型。１７２センチ。家族は両親と弟、妹２人。