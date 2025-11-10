◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選 ▽男子決勝リーグ 藤枝明誠１０４ー６４浜松開誠館（９日・静岡県武道館）

男子決勝リーグ最終戦が行われ、藤枝明誠が浜松開誠館を１０４―６４で退け、３戦全勝で４連覇を飾った。２位は２勝１敗の浜松学院興誠。両校は１２月２３日開幕の全国大会（ウィンター杯、東京）に出場する。

藤枝明誠が危なげなくＶ４を達成し、１０度目の本大会出場を決めた。６月の東海総体で優勝し、静岡に全国出場枠を１つ増やした王者が浜松開誠館に１００点ゲームで３連勝締めだ。決勝リーグ初戦からすべて４０点差以上を付ける圧勝劇。無類の強さで県の頂点に立った。

ゲームキャプテンの野津洸創（３年）が両チーム最多２７点をたたき出した。１年からスタメンで責任感の強さのあまり序盤は「熱くなりすぎて空回りした」と反省したが、後半は修正。３年生の控え選手も活躍する層の厚さを見せつけた。

優勝が目標だった今夏の全国総体は初戦で北陸学院（石川）に敗戦。２０２２年の総体から続いたウィンター杯との全国２大大会の連続８強以上は６大会で途絶えた。夏の屈辱から最上級生の目の色が変わった。大会直前の１０月からは、練習メニューも３年生が決め、練習でも声をかけるように意識している。「自分にとっては最後の大会。チームを背負って戦いたい」と野津。夏の岡山で味わった悔しさを、冬の東京で返す。