管理職になってはいけない人

年齢とともに求められる役割は変わります。

特に40歳を過ぎると、プレイヤーとしての成果だけでなく、組織全体への影響力が問われる「管理職」への適性が注目されます。

しかし、中には「管理職になってはいけない」と判断される人もいます。

今回は、40歳以上でそのように見なされてしまう人が、無自覚にやっている行動を紹介します。

自分の成果ばかりをアピールする

40代にもなると、「自分がどれだけがんばっているか」「どれだけ成果を出したか」を語る機会が増える傾向にあります。

ですが、管理職に必要なのは「自分」ではなく「チーム」の成果です。

それにもかかわらず、自分の実績だけを強調し、メンバーの貢献を軽視するような態度は、「この人に上に立ってほしくない」と周囲に思わせる決定打になります。

部下の失敗を「他人事」にする

管理職の役割は、部下の成果を引き出すことにあります。

それにもかかわらず、部下のミスを「報連相がなかった」「もっと早く言ってくれれば」などと、自分の責任から切り離して語る人がいます。

このような態度は、チームの信頼関係を壊すだけでなく、「この人はリーダーシップを持てない」と評価されてしまいます。

過去のやり方に固執し、変化を拒む

「前はこれでうまくいった」「昔はこうだった」と、変化に抵抗する姿勢も、40歳以上の管理職候補がやってしまいがちな落とし穴です。

部下が若手中心になり、時代も変化している中で、柔軟性のない姿勢は「組織を停滞させる存在」と見なされかねません。

「昇進」は過去の延長ではなく、未来への覚悟

40代での昇進は、過去の実績だけで決まるものではありません。

むしろ、「これからどうチームを導くか」が問われます。

それにもかかわらず、過去の栄光や自分本位の考えにとらわれていては、管理職にはふさわしくないと判断されるのも当然です。

だからこそ、自分の影響力を冷静に見つめ直し、未来をつくる存在になる覚悟が必要です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。