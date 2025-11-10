◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）

第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（東京）は、９番人気のミステリーウェイがＶ。デビュー５年目の松本大輝騎手（２３）＝栗東・森秀厩舎＝とともに、うれしい初タイトルとなった。

長身痩躯（そうく）の若武者がターフに魔法をかけた。

松本はスタートからミステリーウェイを押していき、向こう正面入り口で後続に１０馬身のリード。「馬の気持ちを最大限に走る方に向かせることだけが、僕の仕事だと思っていた」と相棒を気持ち良く走らせる。真骨頂はここからだ。３コーナー前で後ろを引きつけ脚を温存。その効果はてきめんで「お釣りがあったぶん最後まで残ってくれた」の言葉通り２着馬を半馬身しのいだ。初コンビとなった前走の丹頂Ｓと同様、完璧な逃げ切りと言っていい。

身長は現役で最も高い１７６センチ。ジョッキー離れしたスタイルの２３歳は、東京初勝利を重賞制覇で決めてみせた。大仕事にも「まだ５年目で成績も出していないなか、まずは乗せてもらったことに感謝ですし、結果を出せたことを本当にうれしく思います」とあくまで謙虚。普段の取材時から冷静に乗り馬を分析する姿が印象的だが、その洞察力と確かな騎乗センスで永島（２４年マーメイドＳ）以来、２１年デビュー組２人目のＪＲＡ重賞ウィナーとなった。

開業５年目の小林調教師にとっても平地重賞は初勝利。京都競馬場でレースを見届け「とにかく完璧でしたね。直線は厳しいと思いましたが、しぶとく頑張ってくれました。松本君のセンスですね」と“同期”の鞍上に称賛を惜しまなかった。次走は未定だが、７歳になっても衰え知らずの大逃げで芝中距離路線を沸かせてくれるのは間違いない。人馬一体の快進撃はまだ始まったばかりだ。（角田 晨）

◆松本 大輝（まつもと・ひろき）０２年１０月１１日、滋賀県生まれ。２３歳。栗東・森秀行厩舎所属として２１年３月６日に阪神でデビューし、同１３日に初勝利。２２年小倉記念（ピースオブエイト）で重賞初騎乗。２３年高松宮記念（ディヴィナシオン）でＧ１初騎乗を果たす。ＪＲＡ通算８６勝。身長１７６センチ、体重４６キロ。同期は小沢、角田、永島、古川奈、横山琉。

◆ミステリーウェイ 父ジャスタウェイ、母ジプシーハイウェイ（父ハイシャパラル）。栗東・小林真也厩舎所属のセン７歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算３６戦６勝。総獲得賞金は１億９０６６万８０００円。重賞初勝利。馬主は（有）社台レースホース。