山本彩、NMB48の新メンバー見て“まず最初に”思うこと「やめたい」

歌手の山本彩（32歳）が11月9日、自身のX（Twitter）を更新。NMB48の新メンバーを見て思うことをつづっている。



山本はこの日、NMB48の第11期生（11名）がお披露目になったという、グループ公式の投稿に触れ、「最近、新メンバーちゃんとかを見ると まず最初にお母さん何歳なんやろうとか思うのやめたい」とコメント。



また、そう思う理由のひとつとして、「自分の一個上の母を持つメンバーを私は知っているのだ」と、実際に若いメンバーの母親と近い年齢というケースがあると明かした。



これにファンからは「わかるｗｗ」「共感しかない」「さやママ…」「まだまだいけるって！」などの声が上がっている。