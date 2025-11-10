海洋生物に大打撃。酸素が、恐ろしく乏しくなる…古生代から中生代に起こった海洋無酸素事件に併発する、「現代科学でも解明できない、意外な現象」

【生物を襲った地球の動き（3）…海洋無酸素事件】

海洋の酸素が乏しくなる「海洋無酸素事件」…その原因

地球カレンダーではやはり「12月12日」頃に、海洋の酸素がきわめて乏しくなる「海洋無酸素事件」が起きました。同様の事件は、地球史の中で数回、発生しています。海底の地層で、本来なら酸素が分解しているはずの生物の死骸などの有機物が分解されないまま堆積物となっていたことから、こうした事件が起きたことがわかりました。海底に棲む好気性の動植物たちにとって、大きな打撃だったことは想像に難くありません。

そのとき何が起きていたのかについては、現在のヨーロッパとアジアの間にある黒海にヒントがあります。黒海は表層の水と底層の水とが混ざることなく、淀んだ環境になっています。そのため底のほうには酸素が行き届かず、分解されなかった有機物が大量にたまるため、黒い海に見えるのです。

現在、海洋は暖かい表層の流れと冷たい底層の流れが連動して、一つのサイクルを形成していることがわかってます。地球化学者のブロッカーが提唱した熱塩循環です。ところが、なんらかの条件でこのサイクルが止まると、深海へ酸素が運ばれなくなってしまうのです。当時も、これと同じことが起きた可能性があります。

スーパープルームの活動による影響

その原因として考えられるのが、スーパープルームの活動による地球の温暖化です。火山活動が活発になり、二酸化炭素が増加することで温室効果が高まり、気温や海水の温度が上昇することで循環が止まってしまったのではないかというわけです。前回ご説明した火山活動によって地球が寒冷化したという説を紹介しましたが、それとはまったく逆の考え方です。

また、温暖化によって、前述したメタンハイドレートから、凍結していたメタンが大量に溶け出し、酸素と結びついて酸素濃度が下がったとする説もあります。もしそうだとすれば、海底ではすさまじい地滑りが起きたことでしょう。

メタンは大気中に放出されて、やはり酸素と結びつき、大気中の酸素濃度も大きく下げると考えられます。これが大量絶滅の原因になったのではないかというのです。うまく辻褄が合う考え方のようにも思えますが、これもあくまで仮説です。

海洋無酸素事件はのちの白亜紀の中頃にも起こっています。ペルム紀末と同様に、マントルから大量のマグマが上がってきたことが原因の根本にあると考えられています。しかし、それによって地球は寒冷になったのか、温暖になったのかもわかっていないのです。

関連する地球内部・海洋や大気・生物

海洋無酸素事件のときに併発する意外な現象として、地磁気の逆転*が長期間にわたって起こらなかったことが知られています。

地球の磁場がつくる南極（磁南極）と北極（磁北極）は、数十万年から数百万年のサイクルで逆転しているのですが、ペルム紀と白亜紀に海洋無酸素事件が発生した時期だけは、この地磁気の逆転が起きていないのです。

それがなぜなのかも、いまのところわかっていませんが、スーパープルームが上昇することで核が冷えて、核の中での対流が止まってしまうためではないかという考え方もあります。

海洋無酸素事件と大量絶滅の因果関係はまだ立証されていません。しかし、ペルム紀末の絶滅のあとに繁栄した生物は低酸素状態に強いものであったといわれていますから、海洋無酸素に打撃を受けた生物たちの進化を促した可能性はあります。白亜紀の海洋無酸素のときには大量絶滅が起きていないのも、生物が低酸素状態に適応していたからかもしれません。

地球の内部で起きた現象が、海や大気ばかりか、生物にも大きな影響を与えたと考えると面白い気がします。

さて、前回の記事でご紹介したペルム紀末の大量絶滅を境に、時代は中生代へと移ります。三畳紀、ジュラ紀、白亜紀を通して、それは非常に温暖で、そのため海にも大きな変化が見られます。

恐竜の出現

三畳紀は酸化鉄に富む新赤色砂岩が見られることから、酸素が多かったと考えられます。

しかし三畳紀末には「T-J境界（Triassic-Jurassic boundary）」と呼ばれる大量絶滅が起き、海ではアンモナイトなどが、陸上では大型の爬虫類など、76％の種が絶滅しました。原因としてはスーパープルームの上昇説、隕石落下説などがありますが、はっきりしていません。

ただ、これがきっかけとなり、まだ小型だった爬虫類のある勢力が、次のジュラ紀に台頭してくることになります。地球カレンダーで「12月13日」（約2億3000万年前）、恐竜の出現です。恵まれた気候条件のもと、恐竜はどんどん大型化していきました。

その後の白亜紀は、地質時代の中でも特異な時代でした。どのような点が特異たっだのでしょうか。

白亜紀の大海進

この時期の真ん中、いまからおよそ1億年前が、地球史においてもっとも温暖な時期だったと考えられるからです。

もうひとつ特筆すべきは、この時期に海面が全地球的に大きく上昇したことです。一説には、現在より250〜300ｍも高くなったともいわれています。そのため海は広がり、海岸線は陸上へ大きく食い込んでいきました。これを「白亜紀の大海進」といいます。

古生代のカンブリア紀以来、最大の海進だったようで、陸地の奥にまで石灰質のプランクトンの化石が見つかっています。そのさまは、まるで大津波が襲ったようなものだったかもしれません。

なぜこれほど海面が上昇したのでしょうか。それは決して海水の量が増えたからではなく、次のような経緯で海が盛り上がったからだと考えられています。

海面上昇が起こったしくみ

白亜紀の海の水温がかなり高温だったことは、浮遊性有孔虫の酸素の同位体から明らかになっています。現在の熱帯の海よりも、実に5℃ほども高かったようです。地球上に氷はまったくなかったと思われます。

その原因は、地球の内部でマントルの活動が活発になり、スーパープルームが地上へ昇ってきたからではないかと考えられています。そのため海底での火山活動が盛んになって、新たなプレートが次々につくられます。

すると、冷却されるのに十分な時間がないプレートは沈み込めないまま盛り上がって浅い地形を形成します。これがその上にある海水を押し上げたために、海面が上昇し、海岸線が陸に進んだのだろうと考えられています。

また、盛んになった火山活動によって二酸化炭素が急激に増加して地球を暖めたことも、海の温度上昇につながったものと考えられています。

いまだに解けない謎…地磁気逆転の空白が関係していたのか

ただし、この時期には地球内部での活動は、逆に止まっていたのではないかという研究者もいます。

「海洋無酸素事件」のところで述べたように、ペルム紀だけでなく白亜紀にも、地磁気の逆転*がまったく起こらなかった時期があるからです。およそ1億1000万年前〜7500万年前の3500万年ほどの間で、この時期には正に帯磁したままの磁場が確認されています。

しかし地磁気の逆転がなぜ起こるのかは現代の科学がいまだに解けない謎のひとつであり、これ以上のことはわかりません。

