少量でも、しっかり美味しく。毎日にちょうどいい3合炊き【山善】の炊飯器がAmazonに登場中‼
炊飯も低温調理も、ワンタッチで。料理の幅が広がる一台【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、必要な分だけを手軽に炊けるコンパクトな炊飯器。 内窯にはメニューごとの目盛りが記載されており、初めての方でも迷わず使える設計となっている。操作部はシンプルで、ワンタッチで炊飯・予約・保温が可能。予約は最大24時間、保温は最大12時間まで対応する。
ローストビーフや煮込み料理、サラダチキンなどが簡単に作れる低温調理機能を搭載し、料理の幅も広がる。温度と時間を細かく設定できるため、好みに合わせた調理が可能。
プラグはソケット差し込み式でしっかり固定され、炊飯中の接触不良や抜け落ちの心配がない。炊飯後は内蓋を外して水洗いできるため、清潔に保てる。
同シリーズには5.5合炊きモデルも展開しており、来客時や作り置きにも対応可能。カラーはホワイト、ブラックの2色展開で、どんな空間にも馴染みやすい。付属品には計量カップ、しゃもじ、電源コードが含まれており、届いたその日からすぐに使えるアイテムだ。
