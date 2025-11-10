本日11月10日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける「タイムレスハウス」第2弾。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦を行い、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする企画。

都内某所の秘密基地「タイムレスハウス」にtimeleszの8人が和気あいあいと集まる中、突如としてゲストの津田篤宏（ダイアン）がサプライズ登場！

この日は、寺西拓人と橋本将生の二人がアメ横で千葉県九十九里産の大粒ハマグリを調達。「デカいのよ。めっっっちゃくちゃ質が良い。なぜなら、九十九里の地ハマグリでございます。」と、ハマグリ愛が止まらない寺西とそれを聞くこととなる橋本…。秘密基地に戻ると、この大粒ハマグリを懸けたオリジナルゲーム「ハマグリ争奪 貝パカ選手権」が急きょ開催されることに！

■燃え上がる真剣勝負！「貝パカ選手権」の激しい攻防

試合は、メンバーが「関東チーム」と「関西チーム」に分けられ、七輪でハマグリを焼き、先に4つ全て開いたチームの勝利というルールで行う。「貝の選び方、それからあおぎ方、ただの人間じゃないの」 「勝負師・（菊池）風磨に勝ちたい」と闘志を燃やすメンバーたち。

しかし単なる運試しではなく、熱効率を考慮した配置や、うちわによる火力UP作戦、さらには相手チームの七輪を襲撃するなど、予測不能な妨害工作も飛び交う大混戦に！最終的に勝利をつかみ、大粒ハマグリの美味しさにありつけるのは一体どちらのチームなのか!?

■豪華食材・松茸を懸けた「クンクンハイハイゲーム！」

続く第2ラウンドは、津田が差し入れた豪華食材・松茸を懸けた「松茸クンクンハイハイゲーム！」。これは、目隠しをして嗅覚だけを頼りに松茸入りのボールを探し出すというシンプルなルール。

しかし、松茸の香りを追いかけるメンバーたちのハイハイ競争は、爆笑の渦に!? 津田のジャッジが光る中、半身になって匂いを嗅ぎながら「ヤバい！匂う！匂う！匂う！」と、メンバーは嗅覚に全集中！果たして松茸の香りに導かれ、見事ゲットするのは誰なのか？

メンバーの予想外の行動と、津田の鋭いツッコミが炸裂する、予測不能な30分！

■出演者

＜MC＞timelesz

＜ゲスト＞津田篤宏（ダイアン）

