好きすぎて隠せない！男性が本気の恋をしてる時の「無意識行動」
恋の初期って、相手の気持ちがわからなくてモヤモヤしますよね。でも、男性は“本気の恋”に落ちたときほど、無意識にサインを出してしまうんです。そこで今回は、彼があなたに本気になったときに見せるリアルな行動を紹介します。
会う予定を最優先に作ろうとする
男性は本気で恋をすると、どんなに忙しくても、「少しでも会いたい」とあなたと会う予定を最優先に作ろうとします。なので、LINEの返信が遅いタイプであっても、デートの日程はきちんと調整してくるなら、あなたに本気のサインと見て間違いありません。
あなたの話を覚えている
何気なく話したことを覚えていて、後日「この前言ってた〇〇に行こうよ」と誘ってくるようなら、本気度高め。男性は興味のない相手の話は右から左に流す傾向がありますが、本命女性の言葉だけはしっかり心に記憶しておいて、誘う口実にしたり、会うきっかけに利用したりします。
素の自分を見せてくる
普段はしっかり者の男性が、「最近ちょっとしんどくて…」「困ってることがあって…」などとあなたの前でだけ弱音をこぼすのも、本気で恋しているサイン。男性は本気で好きな女性には心を開く傾向があり、何気なく素の自分を見せてくるものです。そんな時にそっと寄り添うような対応をしてあげると、ますます男性の本気度は高まります。
男性の“本気サイン”は些細な行動に表れるもの。それに気づいて受け止められると、男性にとって手放せない存在になれますよ。
🌼付き合うと負担大きいかも…。「かまってちゃん気質な男」の特徴