「他の男には渡したくない」男性の独占欲をくすぐる女性の共通点
「彼にとって私だけでいてほしい」──恋をしている女性なら、誰しもそう願うもの。そのためには、彼に“手放したくない”と思わせる魅力を自然に放っていることがカギとなるでしょう。そこで今回は、男性の独占欲をくすぐる女性の共通点を紹介します。
ポジティブで明るく、一緒にいると元気になれる
笑顔が多く、前向きなエネルギーを持つ女性は、周囲の雰囲気まで明るくしてくれます。そんな女性と一緒にいると、男性は自然と自信が湧き、「ずっとそばにいてほしい」と感じるように。つい“独占したくなる”気持ちになってしまいます。
家庭的な一面がある
料理が得意、整理整頓が上手など、家庭的な一面を持つ女性には、男性は安心感と親しみを覚えます。「彼女と暮らしたら楽しそう」「きっと一緒にいてラクだな」と将来を想像させることができれば、“彼女を手放したくない”という感情が芽生えるはずです。
他の男性の存在を匂わせる“さじ加減”が絶妙
誰よりも彼のことを大切にしている一方で、時に「男友達と食事行ったんだ〜」と軽く話す…そんな“絶妙な匂わせ”ができる女性に、男性は内心ヒヤッとしながらも、ますます夢中に。一途さと“他の男に取られるかも”という不安を同時に与えることで、男性の独占欲は刺激されていくのです。
大好きな彼と心を通わせたいなら、必要なのは“信頼”と“魅力”。男性が自然と「彼女を俺のものにしたい」と思えるような空気をまとえる女性こそ、本命として愛される存在に近づけますよ。
