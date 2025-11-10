福岡県が取り組む減塩プロジェクトの一環で、九州で好まれる甘口の減塩醤油の開発が進んでいます。7日、複数の試作品とパッケージ案がそろい、商品化に向けた選抜会が開かれました。



選抜会に参加したのは、福岡県と福岡県醤油工業協同組合、栄養学やパッケージデザインを学ぶ県内6つの大学や専門学校などの学生です。



福岡県が取り組む減塩プロジェクトの一環で、九州で好まれる甘い味を守りながら減塩を実現する「福岡スマソル醤油」を“産学官”の連携で開発し、実際に販売する計画です。





■福岡県醤油工業協同組合・藤浩太郎広報委員長「最も多くの塩を使う業者として、この問題とちゃんと向き合ってみようと。」この日は、ことし8月に行われた意見交換をもとに醤油工業協同組合が作った「超甘口」「切れ味」「バランス」のタイプの違う3つの試作品を豆腐にかけて、学生らが試食しました。■「超甘口」を試食「甘い。」「塩味めっちゃ少なめ。」■「切れ味」を試食「豆腐の甘みがあるから、バランスはいい感じがしますけどね。ただ、甘口というイメージではないのかな。」■「バランス」を試食「一番ちょうどいいかもね。甘口は、もの足りなさはないけど、お菓子系。料理に使うなら、バランスタイプが一番かも。」

投票の結果、商品化する醤油は「バランス」タイプに決まりました。



「バランス」タイプは減塩のもの足りなさを補うため、かつおやいりこのだしを使ったほか、クエン酸の酸味で塩味のようなしまりを表現したということです。



■学生

「誰でも使う調味料だと思うから、身近なところから自然と減塩につながるのがすごくいいなと思います。みんなにおいしいと食べてもらうのが、すごく楽しみです。」

また、3つのパッケージ案も選ばれました。



選ばれた醤油は最終調整を経て、来年2月ごろ、組合の醤油店で販売される予定です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月7日午後5時すぎ放送