＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター

十五日間の熱戦の幕が上がった大相撲十一月場所で、客席にひと際目を引く女性著名人の姿が見られ「お美しい」「存在感が別格」など、その存在感や華やかな美しい衣装にも注目が集まる一幕があった。

注目のシーンは十両五枚目・羽出山（玉ノ井）が十両四枚目・朝乃山（高砂）を押し出した一番でのこと。

9月の秋場所で大ケガからの関取復帰を果たし、12勝3敗の成績を残して九州場所へ。今場所で二桁勝利を挙げれば、１年半ぶりの幕内復帰が見えてくる朝乃山。対するは、身長194センチ、体重141キロの大きな体を武器に3場所連続の勝ち越しを目指す羽出山。どちらも幕内昇進に向けて落とすことができない初日の取組だ。

立ち合い、激しくもろ手で突いて出た羽出山だったが、朝乃山が形勢逆転。一気に土俵際に押し込むも、羽出山が土俵を時計回りに使って土俵中央へ。羽出山はそのまま休むことなく朝乃山を一気に押し出して見事白星。幸先よく今場所のスタートを切った。一方、朝乃山は悔しい黒星発進となった。

向正面で土俵を割った朝乃山。すると、向正面の西の花道寄りの席には赤と白の柄の上着が“ひと際”印象的な女性の姿が。その女性は好角家で知られるタレントのデヴィ夫人。これまで何度も現地観戦をしているデヴィ夫人だが、福岡まで足を運ぶ熱心な様子、さらにその存在感に対して「お美しい」「存在感が別格」「お召し物が素敵」「本当に相撲がお好きなんですね」「デヴィさん見っけ」といった反響が相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）