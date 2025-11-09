自己顕示欲が強すぎる！浮気されやすい女性の「特徴」
彼氏に浮気されたなら、浮気した彼の方が悪いことは明らかですが、もしあなたが「付き合う男性みんなに浮気される」のであれば、彼氏に浮気させる原因が自分にあるのかも。
そこで今回は、浮気されやすい女性の「特徴」を紹介するので、自分に当てはまっていないか確認してみましょう。
男性の本質を知らないまま交際してしまう
男性の本質を確かめることなく交際をスタートさせてしまう女性は浮気されやすいと言えます。
過度に依存＆束縛してしまいがち
彼氏に対しての愛情が強くなるほどに、彼氏に対して依存や束縛が強くなる女性も浮気されやすいでしょう。
浮気されたくないゆえの依存＆束縛なのかも知れませんが、男性は恋愛関係に窮屈さを感じ始めると、逃げたくなってしまうもの。
つまり過度な依存＆束縛が浮気される悪循環をうむ原因となるのです。
男性との交友関係が広い
男性との交友関係が広く、しかも色々な男性からチヤホヤされているような印象を彼氏に与える女性は浮気されやすいと言えます。
なぜなら、彼氏は「本当に自分のことが好きなのか？」「他の男性と浮気してしまうのでは？」などの不安に襲われてしまうから。
そして、その不安を解消したくて他の女性に癒されようとする男性もいるのです。
今回紹介した特徴に当てはまる女性は男性に浮気されがちと言えるので、ぜひ改善に努めていきましょうね。
🌼それ逆効果なんです。男性の浮気の原因になる「女性のセリフ」４つ