自分で幸せを遠ざける？彼氏ができても“すぐ破局する女”の「恋愛パターン」
「せっかく彼氏ができたのに、また別れた…」そんな恋愛サイクルを何度も繰り返していませんか？恋が長続きしない原因は、相手のせいだけではないかもしれません。実は、“自分でも気づかない癖”が、幸せを遠ざけていることがあるんです。そこで今回は、彼氏ができても“すぐ破局する女”の「恋愛パターン」を紹介します。
尽くしすぎて自分を見失う
好きになると全力で尽くしてしまうタイプの女性。最初は彼も喜びますが、次第に「都合のいい存在」になってしまう危険があります。「愛されたい」より「役に立ちたい」の方が強くなって、自分を犠牲にしてまで関係を続けようとする悪循環に陥ってしまうのです。
不安を「確認」で埋めようとする
LINEの返信が遅い、会う頻度が減ったなどの小さな変化に敏感になり、「私のこと好き？」と何度も確認してしまう。相手を信じたいのに、不安をぶつけてばかりいると、男性との心の距離は広がっていきます。愛されている証拠を男性の行動で測ろうとするよりも、信頼を示す方が関係はずっと穏やかに続くものです。
恋に「完璧」を求めすぎる
理想の恋を追い求めるあまり、男性の少しの欠点にも我慢できなくなる人も破局しやすいでしょう。「こんなはずじゃなかった」と幻滅することもあるでしょうが、現実の恋は不完全で当たり前。お互いの“欠点”をお互いに受け入れられたときにこそ、本当の信頼が生まれます。
恋の幸せは、追いかけるより“育てる”もの。その意識を持てるようになると、きっと恋愛パターンが変わっていきますよ。
