内山理名、44歳を迎えた今の想いを明かす 手料理にも絶賛の声「ご飯屋さんみたい」
女優の内山理名が9日までに自身のインスタグラムを更新し、44歳の誕生日を迎えた心境と近況をつづった複数枚の写真を公開した。
【写真】内山理名、健康的な手料理など“丁寧な暮らし”が伝わる日常（10枚）
内山は「44歳になりました」と報告し、「マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せをたくさんキャッチしていきたいと思います」と、前向きな想いを明かした。
公開された写真には、妊娠中に“初夏のリフレッシュ”として訪れた海辺でのオフショットや、久しぶりに作った朝食なども。丁寧で穏やかな暮らしぶりが伝わる内容で、「少しずつ料理投稿もしていこうかな」と新たな発信への意欲ものぞかせている。
44歳の節目を迎えた投稿には、「ご出産されていた事知らなくて嬉しい気持ちになりました」「充実した最高にハッピーな一年になりますように」「ご飯屋さんの料理みたい。プロ顔負けですね」「お料理、真似したいので、レシピもお待ちしています！」など、祝福や称賛の声が寄せられている。
■内山理名（うちやま りな）
1981年11月7日生まれ。神奈川県出身。1998年放送の『美少女H』（フジテレビ系）でドラマデビュー。2005年10月放送の『大奥〜華の乱〜』（フジテレビ系）で連続テレビドラマ初主演を果たす。2017年11月放送の『マチ工場のオンナ』（NHK総合）でNHKの連続ドラマで初主演。2021年には吉田栄作との結婚を発表した。
引用：「内山理名」インスタグラム（＠rinauchiyama_official）
