【高校サッカー】新たに11校が選手権出場決定 東福岡＆尚志＆日大藤沢ら 九州文化学園は初出場 残すは16チーム
12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。9日に11チームが選手権出場を決めました。
北海道は北海が札幌大谷に1−0で勝利し、2大会ぶり14回目。東北では福島の代表校が決定。尚志が学法石川を4−1で破り、5大会連続16回目の出場を決めました。
関東では、茨城、神奈川の決勝。茨城は鹿島学園が明秀日立に3−1で勝利し3大会ぶり12回目。神奈川は日大藤沢が桐光学園を1−0で破り、2大会ぶり8回目の選手権出場。
北信越では新潟と石川。新潟は帝京長岡が新潟明訓に2−1の勝利で2大会ぶり11回目。石川は前回初出場の金沢学院大附が、鵬学園を1−0で破り、2大会連続2回目の出場を決めました。
近畿からは奈良と兵庫の代表校が決定。奈良育英は山辺に4−2で勝利し5大会連続18回目。兵庫は神戸弘陵学園が三田学園を2−1で破り、2大会ぶり13回目の出場。四国は愛媛で決勝。新田が帝京第五の反撃をしのぎ、3−2で5大会ぶり4回目の全国。
九州からは2チームが決定。福岡は東福岡が飯塚を2−1で破り2大会連続24回目。長崎は九州文化学園が創成館に3−0で勝利し、初の選手権出場を決めています。
これで48チーム中32チームが決定。残りは16チーム。15日（土）には栃木、静岡、滋賀、和歌山、熊本、宮崎。16日（日）には群馬、埼玉、千葉、東京A、東京B、広島、山口、大分、鹿児島。22日（土）に徳島で決勝が行われます。
◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日、★は9日に出場権獲得
【北海道・東北】
北海道:★北海（2大会ぶり14回目）
青森:青森山田（29大会連続31回目）
岩手:専大北上（2大会連続4回目）
秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）
山形:山形明正（2大会ぶり2回目）
宮城:仙台育英（2大会ぶり38回目）
福島:★尚志（5大会連続16回目）
【関東】
茨城:★鹿島学園（3大会ぶり12回目）
栃木:矢板中央−宇都宮短大附（11月15日）
群馬:前橋育英−前橋商（11月16日）
埼玉:昌平−武南（11月16日）
千葉:流通経済大柏−専修大松戸（11月16日）
東京A:堀越−國學院久我山（11月16日）
東京B:早稲田実−多摩大目黒（11月16日）
神奈川:★日大藤沢（2大会ぶり8回目）
山梨:山梨学院（2大会連続11回目）
【北信越】
新潟:★帝京長岡（2大会ぶり11回目）
富山:富山第一（2大会ぶり35回目）
長野:上田西（2大会連続4回目）
石川:★金沢学院大附（2大会連続2回目）
福井:福井商（2大会連続3回目）
【東海】
静岡:浜松開誠館−藤枝東（11月15日）
愛知:東海学園（5大会ぶり5回目）
岐阜:帝京大可児（7大会連続12回目）
三重:宇治山田商（11大会ぶり2回目）
【近畿】
滋賀:比叡山−水口（11月15日）
京都:京都橘（3大会連続12回目）
奈良:★奈良育英（5大会連続18回目）
和歌山:近大和歌山−初芝橋本（11月15日）
大阪:興國（6大会ぶり2回目）
兵庫:★神戸弘陵学園（2大会ぶり13回目）
【中国】
鳥取:米子北（16大会連続21回目）
島根:大社（4大会ぶり12回目）
岡山:岡山学芸館（5大会連続8回目）
広島:広島皆実−沼田（11月16日）
山口:高川学園−宇部鴻城（11月16日）
【四国】
香川:高松商（4大会ぶり25回目）
愛媛:★新田（5大会ぶり4回目）
徳島:徳島市立−徳島北（11月22日）
高知:高知（2大会連続20回目）
福岡:★東福岡（2大会連続24回目）
佐賀:佐賀東（3大会連続15回目）
大分:大分鶴崎−大分（11月16日）
宮崎:日章学園−宮崎日大（11月15日）
熊本:大津−ルーテル学院（11月15日）
長崎:★九州文化学園（初出場）
鹿児島:11月16日
沖縄:那覇西（2大会連続19回目）